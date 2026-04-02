Το σχέδιο στήριξης των αγροτών λόγω ενεργειακής κρίσης- Στις €5000 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο

Την προκήρυξη του Σχεδίου Στήριξης του αγροτικού κόσμου, με στόχο την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων που προκύπτει λόγω των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση που επιφέρει η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, αναοίνωσε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε επαγγελματίες γεωργούς και γεωργικές επιχειρήσεις (φυσικά, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί), εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Νόμος του 2016 (Ν.26(Ι)/2016).

Η ενίσχυση αφορά στην κάλυψη μέχρι και του 15% της τελικής αξίας των τιμολογίων (χωρίς ΦΠΑ) για αγορές λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2026 μέχρι και την 31η Μαΐου 2026. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε €5.000 και το κατώτατο ποσό ανά δικαιούχο στα €50.

Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

λιπάσματα (εξαιρουμένων της κομπόστας και της κοπριάς)

γεωργικά εφόδια (όπως δίκτυ, σπάγκος και φιλμ περιτύλιξης, που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία ενσίρωσης ή σανού, σπορόφυτα και φυτοφάρμακα: εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ακαρεοκτόνα και ζιζανιοκτόνα).

Επισημαίνεται επίσης ότι όλοι οι δικαιούχοι για συμμετοχή στο Σχέδιο θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο αιτητής να είναι επαγγελματίας γεωργός εγγεγραμμένος στις κατηγορίες 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 25, 26 και 27 με βάση τα άρθρα 5 2(α), 5 2(β), 5 2(γ), 5 2(δ), 5 2(ε), 5 2(στ), 5 2(ζ), 5 2(θ1), 5 2(ι1), 5 2(θ2), 5 2(ι2), 5 2(θ3) και 5 2(ιστ) του Νόμου (Ν.26(Ι)/2016) περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων μέχρι τις 31/05/2026.

β) Τα τιμολόγια θα πρέπει:

Να έχουν εκδοθεί στο όνομα του αιτητή.

Να αφορούν στη συγκεκριμένη περίοδο (ημερομηνία έκδοσης μεταξύ 01/04/2026-31/05/2026).

Να έχουν εξοφληθεί είτε μετρητοίς είτε με απόδειξη πληρωμής.

Να αφορούν αποκλειστικά στην αγορά λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων.

γ) Η συνολική έκταση και τα είδη των καλλιεργειών που είναι δηλωμένα στο όνομα του αιτητή στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ή στη βάση δεδομένων του λογισμικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων του Τμήματος Γεωργίας να συνάδει με το συνολικό ποσό της αξίας των τιμολογίων που υποβλήθηκαν ως προς την ποσότητα λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων

δ) Ο αιτητής θα πρέπει να είναι δικαιούχος ενισχύσεων στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των €50.000 ανά δικαιούχο σε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Όλες οι αιτήσεις μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 01/06/2026 μέχρι 15/06/2026. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν ενίσχυση δύναται σε μεταγενέστερο στάδιο να κληθούν να προσκομίσουν πρωτότυπα δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα εξουσιοδότηση πληρωμής μέσω FIMAS κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τo Σχέδιο από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας.