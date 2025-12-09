Τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση του δικτύου Ιπποκράτους – Αργυρουπόλεως – Τσερίου

Η σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού και κατ’ επέκταση των Λατσιών με τον Στρόβολο και τη Λακατάμια, από το στάδιο ΓΣΠ μέχρι τη λεωφόρο Τσερίου, ένας δρόμος γύρω στα 3 km, βρισκόταν στη λίστα με τα έργα πρωταρχικής σημασίας από 25ετίας. Πολύ απλά γιατί θα συμβάλει αποφασιστικά – μαζί με τον περιμετρικό ο οποίος γίνεται σε φάσεις και θα ολοκληρωθεί το 2032- στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην είσοδο της Λευ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!