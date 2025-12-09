Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση του δικτύου Ιπποκράτους – Αργυρουπόλεως – Τσερίου

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Τις τελευταίες εβδομάδες δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο από τις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας της Ιπποκράτους και εντός Δεκεμβρίου θα δοθούν και οι άλλες δύο. Αργουροπόλεως και τμήμα της Τσερίου είναι ακόμη υπό κατασκευή

Η σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού και κατ’ επέκταση των Λατσιών με τον Στρόβολο και τη Λακατάμια, από το στάδιο ΓΣΠ μέχρι τη λεωφόρο Τσερίου, ένας δρόμος γύρω στα 3 km, βρισκόταν στη λίστα με τα έργα πρωταρχικής σημασίας από 25ετίας. Πολύ απλά γιατί θα συμβάλει αποφασιστικά – μαζί με τον περιμετρικό ο οποίος γίνεται σε φάσεις και θα ολοκληρωθεί το 2032- στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην είσοδο της Λευ...

