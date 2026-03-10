Συνάντηση Βιοτεχνών με τον Δημαρχεύοντα Πάφου για τα προβλήματα της νέας Βιοτεχνικής Περιοχής

Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, πραγματοποίησαν χθες τα μέλη της επιτροπής της Νέας Βιοτεχνικής Περιοχής του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο συζήτησης των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι βιοτέχνες, με κύριο αίτημα τη βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ανάγκη απομάκρυνσης παλαιών και εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Βιοτεχνικής Περιοχής και τα οποία δημιουργούν προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην εικόνα της περιοχής.

Παράλληλα, οι βιοτέχνες έθεσαν το ζήτημα της δημιουργίας νέων χώρων στάθμευσης, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα εργαζόμενοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, καθώς και τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η επάλειψη των δρόμων με πρέμιξ, ώστε να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη βελτίωσης και επέκτασης των χώρων πρασίνου, με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής και τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ευχάριστου χώρου εργασίας.

Σύμφωνα με τους βιοτέχνες που συμμετείχαν στη συνάντηση, ο κ. Ονησιφόρου καθώς και οι λειτουργοί του Δήμου επέδειξαν θετική στάση, διάθεση συνεργασίας και πρόθεση να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν τεθεί. Όπως επισημάνθηκε, η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της Νέας Βιοτεχνικής Περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.