«Όχι» σε πλήρη απαγόρευση social media για ανηλίκους κάτω των 16 από τη Βουλή των Κοινοτήτων

Η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε την πρόταση για πλήρη απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η τροπολογία, στα πρότυπα της Αυστραλίας που έχει ήδη επιβάλει τέτοια απαγόρευση, είχε ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την ευημερία των παιδιών και τα σχολεία και είχε εγκριθεί νωρίτερα από τη Βουλή των Λόρδων.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι μια γενική απαγόρευση μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε λιγότερο ελεγχόμενες περιοχές του διαδικτύου και προτίμησε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Το σχέδιο που εγκρίθηκε δίνει στην υπουργό Τεχνολογίας τη δυνατότητα να επιβάλει στο μέλλον περιορισμούς, όπως όρια ηλικίας στις πλατφόρμες, περιορισμό λειτουργιών που θεωρούνται εθιστικές, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, αλλά και έλεγχο της χρήσης VPN από ανηλίκους.

Η κυβέρνηση Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διαβούλευση για το ενδεχόμενο περιορισμών, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί σε απαγόρευση.

Η σκιώδης υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών Λόρα Τροτ χαρακτήρισε την κατάσταση «επείγουσα», επικαλούμενη στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 40% των παιδιών εκτίθεται σε ακατάλληλο περιεχόμενο μέσω κινητών ακόμη και κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κατηγόρησαν το Λονδίνο ότι δεν προχωρά σε σαφείς δεσμεύσεις για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ περισσότεροι από 100 βουλευτές των Εργατικών επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία.

Υποστηρικτές της απαγόρευσης υποστηρίζουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν συστηματικά τους ανηλίκους σε επιβλαβές περιεχόμενο, ενώ οργανώσεις για την προστασία των παιδιών προειδοποιούν ότι μια πλήρης απαγόρευση θα μπορούσε να οδηγήσει τους νέους σε πιο ανεξέλεγκτες πλατφόρμες

Πηγή: ertnewsgr