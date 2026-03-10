ΥΠΕΞ Γερμανίας: «Σε δύσκολες εποχές είναι καλό να έχεις την Κύπρο φίλο και εταίρο» (φώτο)

Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Κόμπο και ευχαρίστησε την Κύπρο για τον ρόλο της ως γέφυρα στη Μέση Ανατολή

Τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul καλωσόρισε την Τρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, με τον Γερμανό ομόλογό του να υπογράφει στο βιβλίο επισκεπτών ότι «αυτές τις δύσκολες εποχές είναι καλό να έχεις την Κύπρο σαν καλό φίλο και εταίρο με ίδιες αξίες».

Πρόσθεσε ότι «μαζί προσπαθούμε για ειρήνη και μια δυνατή Ευρώπη», ενώ ευχαρίστησε την Κύπρο για την «υπεύθυνη εμπλοκή» της «ως γέφυρα στη Μέση Ανατολή αλλά και ως Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ».

Στη συνέχεια οι δύο Υπουργοί είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση και ακολούθησαν διμερείς διαβουλεύσεις, ενώ μετά το πέρας της συνάντησης αναμένεται να προβούν σε δηλώσεις.

ΚΥΠΕ

