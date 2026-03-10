Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της Ριάνα στο Λος Άντζελες – Τα ανησυχητικά βίντεο που είχε ανεβάσει η δράστις πριν από την επίθεση

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από την κατοικία της τραγουδίστριας Ριάνα στο Λος Άντζελες, για το οποίο συνελήφθη η 35χρονη Ιβάνα Λιζέτ Ορτίζ.

Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, η γυναίκα είχε δημοσιεύσει σειρά ανησυχητικών βίντεο και μηνυμάτων στα social media, στα οποία επιτίθεται λεκτικά στη διάσημη τραγουδίστρια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Ορτίζ φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον της οικίας της Ριάνα την Κυριακή 8 Μαρτίου. Πολλαπλές σφαίρες έπληξαν την κεντρική πύλη της έπαυλης, αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν στον χώρο του ακινήτου.

Τα βίντεο και οι αναρτήσεις πριν από την επίθεση

Το περιστατικό φαίνεται να είχε προηγηθεί από μια σειρά ανησυχητικών δημοσιεύσεων της 35χρονης τις προηγούμενες εβδομάδες. Στο κανάλι της στο YouTube, όπου ανέβαζε βίντεο με τίτλο «Το ημερολόγιο μιας γυναίκας που προσεύχεται», εμφανίζεται να απευθύνεται στη Ριάνα λέγοντας:

«Ριάνα, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου».

🚨😳 Viral clip resurfaces: Ivanna Ortiz — the alleged suspect in the shooting incident targeting Rihanna’s home — appears in a video from a month ago speaking negatively about the star.



The footage is now spreading rapidly online. pic.twitter.com/pngRRtBaaW — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) March 10, 2026

Στο ίδιο βίντεο συνεχίζει με αποσπασματικές και επιθετικές φράσεις:

«Θέλεις να με σκοτώσεις; Σκάσε. Ναι, είναι μάγισσα. Είναι μάγισσα. Εγώ είμαι φρουρός. Είναι μάγισσα. Βγάλτε αυτή την ανόητη κοπέλα από εδώ».

Παράλληλα, σε ανάρτησή της στο Facebook στις 24 Φεβρουαρίου έγραφε απευθυνόμενη στη Ριάνα:

«Ριάνα, είσαι εκεί; Γιατί περίμενα να μου μιλήσεις απευθείας, αντί να κινείσαι κρυφά και να μιλάς για μένα εκεί που δεν βρίσκομαι».

Σε άλλη δημοσίευση ανάρτησε φωτογραφία του ράπερ Ντρέικ με τη λεζάντα:

«Όταν ο Ντρέικ έμαθε ότι η Ριάνα έχει AIDS».

Πώς έγινε το περιστατικό

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα λευκό Tesla, το οποίο απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο αφού ακούστηκαν περίπου δέκα πυροβολισμοί προς την πύλη της κατοικίας.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και το όχημα εντοπίστηκε από ελικόπτερο της αστυνομίας σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου. Εκεί συνελήφθη η Ορτίζ περίπου 30 λεπτά μετά την πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο, καθώς και επτά κάλυκες.

Η κατάσταση της Ριάνα

Η Ριάνα φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, χωρίς να τραυματιστεί. Παραμένει άγνωστο αν στο ακίνητο βρίσκονταν εκείνη την ώρα και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως ο σύντροφός της A$AP Rocky ή τα παιδιά τους.

Η 35χρονη, που κατάγεται από το Ορλάντο της Φλόριντα, παραμένει υπό κράτηση, ενώ η εγγύηση έχει οριστεί περίπου στα 10,2 εκατομμύρια δολάρια. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και μέχρι στιγμής η Ριάνα δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση.

