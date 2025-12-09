Γιάννης Σακέλλης και Where Figures Drift: Μια ατομική έκθεση που εξερευνά τα όρια της παρουσίας

Την ατομική έκθεση του Γιάννης Σακέλλης με τίτλο Where Figures Drift παρουσιάζουν, στο CAP St George Hotel & Resort η γκαλερί Ψηφίδα και το CAP St George Hotel & Resort.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη νέα του δουλειά, ο Γιάννης Σακέλλης εξερευνά τα όρια της παρουσίας και την εύθραυστη σχέση του σώματος με τον χρόνο, προτείνοντας μία ποιητική, σχεδόν ατμοσφαιρική διαδρομή ανάμεσα στη διατήρηση και την εξαΰλωση.

Στο Where Figures Drift, η ανθρώπινη μορφή τοποθετείται στο όριο της εξαφάνισης. Κάθε σώμα, αποδίδεται μέσα από στρώσεις μελανιού και διαφάνειας, αιωρείται σε μια κατάσταση αναστολής — ανάμεσα στη γένεση και τη φθορά, στο μεταίχμιο του ορατού και του αόρατου. Τα έργα αποτυπώνουν στιγμές μετάβασης, όπου η παρουσία υποχωρεί και η μορφή μοιάζει να διαλύεται μέσα στον αέρα.

Οι επιφάνειες παραμένουν ανοιχτές και άυλες, επιτρέποντας στη φιγούρα να αναπνέει και να μεταβάλλεται, αφήνοντας πίσω της ένα αμυδρό ίχνος κίνησης. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι εγκαταστάσεις Murmuration, που επεκτείνουν αυτή τη λεπτή, σχεδόν χορογραφημένη δυναμική.

Σχηματισμένες από σιλουέτες πουλιών σε πτήση, δημιουργούν παροδικούς σχηματισμούς — πλήθη μικρών σωμάτων που κινούνται συλλογικά, ενώνονται και διαλύονται, παράγοντας μορφές που αναδύονται και χάνονται διαρκώς.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επιλεγμένα έργα από τη σειρά The Carcass/ο Ψοφίμι, εμπνευσμένη από το ποίημα Une Charogne του Σαρλ Μπωτλαίρ. Εδώ, η διερεύνηση της θνητότητας και της ομορφιάς λειτουργεί ως αντίβαρο στην άυλη ποιότητα των νέων έργων, φωτίζοντας τη συνέχεια ανάμεσα στη ζωή και τη φθορά, στη μνήμη και την απουσία.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:30, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.