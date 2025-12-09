Εταιρείες λεωφορείων σύρουν το κράτος στα δικαστήρια - Διεκδικούν πέραν των €59 εκατ.

Περισσότερα από €59 εκατ. διεκδικούν από το κράτος πέντε εταιρείες λεωφορείων, πέραν αυτών που έχουν ήδη λάβει, για οικονομικές διαφορές της περιόδου 2010-2020. Η υπόθεση έχει, μάλιστα, αχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπως αποκαλύπτει σε σημερινή έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διενεργήθηκε σε δείγμα πληρωμών της Διοίκησης του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), στο πλαίσιο των συμβάσεων δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία για τα έτη 2022 και 2023.

Οι κυριότερες διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν ως εξής:

1. Οικονομικοί κίνδυνοι για το κράτος από αγωγές: Πέντε ανάδοχοι έχουν καταχωρίσει αγωγές κατά του κράτους, διεκδικώντας επιπλέον ποσά ύψους άνω των €59 εκατ., πέραν αυτών που έχουν ήδη λάβει, για οικονομικές διαφορές της περιόδου 2010-2020. Οι διαφορές προέκυψαν λόγω διαφωνιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της κυβερνητικής συνεισφοράς. Η εκδίκαση των υποθέσεων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από τη λήξη των συμβάσεων της δεκαετίας 2010-2020, το ΤΟΜ εξακολουθεί να μην μπορεί να ποσοτικοποιήσει πιθανές οφειλές προς τους αναδόχους, δημιουργώντας σημαντική δημοσιονομική αβεβαιότητα.

2. Λάθη και υπερπληρωμές: Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σφάλματα στις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στους αναδόχους – εταιρείες λεωφορείων, οδηγώντας σε υπερπληρωμές. Παρά το γεγονός ότι τα ποσά αυτά δεν θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με το συνολικό ύψος των συμβάσεων, αναδεικνύεται κυρίως η αδυναμία ακριβούς υπολογισμού των οφειλόμενων ποσών.

Συγκεκριμένα, για το 2022, το σύνολο των πληρωμών για συμβάσεις δημόσιων επιβατικών μεταφορών ανήλθε σε €72.723.845. Από το δείγμα πληρωμών ύψους €22.444.204 που ελέχθηκε, διαπιστώθηκε υπερπληρωμή €67.951. Το 2023, από συνολικές πληρωμές €79.230.892, ο έλεγχος δείγματος €10.124.351 αποκάλυψε υπερπληρωμή ύψους €35.175.

3. Χρήση λογιστικού φύλλου (Excel) χωρίς δικλίδες ασφαλείας: Η χρήση του Excel για τον υπολογισμό των πληρωμών προσφέρει ευελιξία, αλλά ενέχει υψηλό λειτουργικό κίνδυνο. Πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν εκούσια ή ακούσια αλλοίωση δεδομένων, λάθη στις συναρτήσεις, καθώς και ασυνέπειες μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων αρχείων. Τέτοια σφάλματα μπορούν να οδηγήσουν σε υπερπληρωμές ή υποπληρωμές προς τους αναδόχους.

Υπερχρεώσεις οδηγών για άδειες κυκλοφορίας;

Έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι ο υπολογισμός της επιβάρυνσης για καθυστερημένη εξόφληση τελών κυκλοφορίας από το μηχανογραφικό σύστημα του ΤΟΜ είναι λανθασμένος, με αποτέλεσμα την υπερχρέωση ιδιοκτητών οχημάτων. Το σύστημα υπολογίζει την επιβάρυνση ως ποσοστό επί του ετήσιου τέλους, ακόμη και στις περιπτώσεις ανανέωσης για μικρότερη περίοδο, όπως τρεις ή έξι μήνες.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι ο νόμος είναι σαφής: ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται ως ποσοστό επί του τέλους της περιόδου που αφορά η καθυστερημένη ανανέωση. Σύμφωνα με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο (Ν.86/1972), το τέλος κυκλοφορίας, είτε ετήσιο, είτε εξαμηνιαίο, είτε τριμηνιαίο, πρέπει να καταβάλλεται εντός 70 ημερών από τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλεται αύξηση ίση με €10 συν 10% του αντίστοιχου τέλους, ανάλογα με τη διάρκεια της άδειας.

Το ΤΟΜ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επιβάρυνση υπολογίζεται πάντοτε ως 10% επί του ετήσιου τέλους, ανεξαρτήτως αν η ανανέωση αφορά τρεις ή έξι μήνες, επικαλούμενο την τροποποιημένη παράγραφο 11(γ) του Πρώτου Μέρους του Παραρτήματος I του Νόμου, η οποία προβλέπει ότι: «Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του τέλους, αυτό θα αυξάνεται κατά ποσό ίσο με το 10% του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας του οχήματος, ως επιβάρυνση επί του καταβλητέου τέλους για κάθε ετήσιο τέλος ή μέρος αυτού».

Για να διαβάσετε αυτούσια την έκθεση πατήστε ΕΔΩ