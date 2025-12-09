Παράνομες απορρίψεις: Στο κενό η τοποθέτηση GPS σε όλα τα οχήματα αποβλήτων

Την ίδια ώρα που το κράτος παραδέχεται ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (μπάζα), με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το σοβαρό πρόβλημα ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στην ύπαιθρο, η προσπάθεια του Τμήματος Περιβάλλοντος για εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) σε όλα τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων (τύπου «Skip Loader» και «Hook Loader»), ώστε να διαπιστώνεται πότε και πού προέβησαν οι ιδιοκτήτες τους σε παράνομη απόρριψη, φαίνεται ότι έχει πέσει στο κενό, καθώς για μία σειρά λόγους, οι οποίοι κυρίως σχετίζονται με τη Νομοθεσία, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι αρνητικό.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ήδη έχει λάβει αδειοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος ένας αριθμός των συγκεκριμένων οχημάτων, στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα GPS, ωστόσο την ίδια ώρα υπάρχουν πολλά άλλα του συγκεκριμένου τύπου, τα οποία δεν είναι καταχωρημένα κοντά του, με αποτέλεσμα το Τμήμα να εντοπίζει σοβαρά κενά στον έλεγχο της παράνομης απόρριψης.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο Δημήτρης Δημητρίου, επικεφαλής στο Κλάδο Ελέγχων του Τμήματος Περιβάλλοντος, τους προηγούμενους μήνες το Τμήμα προσπάθησε σε υπηρεσιακό επίπεδο να έρθει σε συνεννόηση για το θέμα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ώστε για όλα τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων να τεθεί ως όρος για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας η αδειοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος και η τοποθέτηση GPS, όπως γίνεται με τον τεχνικό έλεγχο (ΜΟΤ), ωστόσο, είπε, κατά τον μεταξύ τους διάλογο δεν βρέθηκε η χρυσή τομή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον ο διάλογος θα καρποφορήσει.

Οι αδυναμίες και οι ελπίδες σε εργαλεία έξυπνης τεχνολογίας

Χωρίς τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαιωνίζεται το σοβαρό πρόβλημα ανεξέλεγκτης απόρριψης, ειδικά αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (μπάζα), όπως διαφάνηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για το θέμα στις 3 Σεπτεμβρίου. Στη συζήτηση ο τέως διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν αδυναμίες εφαρμογής της νομοθεσίας, κυρίως λόγω της έξαρσης της παρανομίας και της αδυναμίας του Κλάδου Ελέγχων, λόγω της υποστελέχωσης, να καλύπτει με ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο και εφτά μέρες την εβδομάδα όλο το φάσμα των παράνομων απορρίψεων. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, λόγω της υποστελέχωσης του Κλάδου Ελέγχου, τα εργαλεία έξυπνης τεχνολογίας, όπως το GPS, θα μπορούσαν να καλύψουν σε κάποιο βαθμό τα υφιστάμενα κενά ελέγχου.

Τα επιχειρήματα του ΤΟΜ για την αρνητική απάντηση

Τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Οδικών Μεταφορών απάντησε αρνητικά στο Τμήμα Περιβάλλοντος παρέθεσε αναλυτικά στον «Π» η ανώτερη λειτουργός Οδικών Μεταφορών, Ελένη Πίπη – Χατζηκώστα. Πρώτον, τόνισε ότι ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμος του 2001 (Ν. 101(Ι)/2001), εξαιρεί από την Άδεια Οδικού Μεταφορέα και την Άδεια «Α», η οποία είναι κοινή για όλα τα είδη μεταφοράς εμπορευμάτων, τη μεταφορά σκυβάλων και τη μεταφορά κάδων απορριμμάτων. Η νομοθεσία της χορήγησης των δύο αδειών είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο το 2001 και τότε είχε αποφασιστεί και νομοθετηθεί η εξαίρεση της μεταφοράς σκυβάλων και της μεταφοράς κάδων απορριμμάτων.

Επίσης σημείωσε ότι για να αδειοποιηθούν τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα τύπου «Skip Loader» και «Hook Loader» θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να εφαρμόσουν μία σειρά προϋποθέσεων για απόκτηση της Άδειας Οδικού Μεταφορέα και της Άδειας «Α» (μεταξύ άλλων το τέλος απόκτησης της Άδειας «Α» για κάθε όχημα είναι €13.668), αφού από προηγουμένως τροποποιηθεί και ο σχετικός Νόμος. «Οι διατάξεις του εν λόγω Νόμου είναι εναρμονιστικές με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι η κατηγορία της εν λόγω μεταφοράς θα ενταχθεί στις διατάξεις του, δεν υπάρχει περιθώριο εξαίρεσης από οποιοδήποτε κριτήριο επιβάλλεται από τον εν λόγω Κανονισμό. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είναι κατά γράμμα δεσμευτικοί και δεν υπάρχει περιθώριο παρέκκλισης από τις διατάξεις τους», τόνισε.

Εξάλλου η κα Χατζηκώστα διευκρίνισε ότι στην Άδεια «Α» που χορηγεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν αναγράφεται το είδος μεταφοράς εμπορεύματος, ούτε συγκεκριμενοποιείται το είδος του φορτίου, ούτε καθορίζεται το είδος του φορτίου σε αυτή. Ένα όχημα που κατέχει Άδεια «Α» μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε είδος εμπορεύματος επιθυμεί εφόσον δεν εξαιρείται.

Περαιτέρω, θέλησε να αναφέρει ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δε νομιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο να επιβάλει σε οποιοδήποτε όχημα κατέχει Άδεια «Α» να τοποθετήσει GPS, ούτε να επιβάλει μέσω της Άδειας «Α», η οποία είναι κοινή για όλα τα είδη μεταφοράς εμπορευμάτων, την τοποθέτηση GPS, ειδικά για την κατηγορία αυτή.