Παρουσίαση βιβλίου και δημόσια πολιτική συζήτηση - Τι λύση του Κυπριακού θέλουν σήμερα οι δυο κοινότητες;

Εξήντα χρόνια μετά τις δικοινοτικές συγκρούσεις και πενήντα και πλέον χρόνια μετά το 1974, το Κυπριακό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα γεωπολιτικής, συνταγματικού σχεδιασμού η περιφερειακών δυναμικών· είναι και ένα μεταβαλλόμενο γενεαλογικό πρόβλημα δικοινοτικών σχέσεων και κοινωνικής ψυχολογίας, δημοκρατικής εμπιστοσύνης σε θέσμούς, διαφθοράς και συλλογικών νοηματοδοτήσεων στο εσωτερικό κάθε κοινότητας.

Το βιβλίο Conflict and Change: Integrating Social and Developmental Psychology (εκδόσεις Cambridge University Press) που συνέγραψε και συν-επιμελήθηκε ο Καθηγητής Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος της Απόφασης Ειρήνης Χάρης Ψάλτης επιχειρεί να γεφυρώσει αυτά τα επίπεδα, αναλύοντας τις διακοινοτικές σχέσεις στο μεταβαλλόμενο γενεαλογικό, περιοδικό και ηλικιακό χρόνο. Τεκτονικές γενεαλογικές ανακατατάξεις που παρατηρούνται ήδη στην εκλογική συμπεριφορά πως αντανακλώνται στο Κυπριακό; Πώς οι νέες γενεές που γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και την ένταξη μας στην ΕΕ βλέπουν το Κυπριακό και την επίλυση του; Πως οι κοινωνίες μεταβαίνουν από τη σύγκρουση στη συνεργασία και υπό ποιες προϋποθέσεις η αλλαγή γίνεται βιώσιμη;

Στο βιβλίο συνοψίζεται το ερευνητικό πρόγραμμα 20 χρόνων μελέτης των διακοινοτικών σχέσεων με έρευνες με αντιπροσωπευτικό δείγμα από τις δυο κοινότητες της Κύπρου και των δυναμικών τάσεων αλλαγής και μηχανισμών που επηρεάζουν τις προκαταλήψεις και εμπιστοσύνη μεταξύ των δυο κοινοτήτων καθώς και τη στάση προς διάφορες μορφές λύσης του Κυπριακού προβλήματος (Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, Ενιαίο Κράτος, Δύο Κράτη και Συνέχιση του Status Quo).

Η παρούσα εκδήλωση δεν περιορίζεται σε μια βιβλιοπαρουσίαση. Αποτελεί δημόσια πολιτική συζήτηση για το κρίσιμο ερώτημα: ποια λύση θεωρούν σήμερα αποδεκτή, ανεκτή ή μη αποδεκτή οι δύο κοινότητες; Πώς μπορεί να επαναρχίσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης; Πώς μεταφράζονται οι ψυχολογικές δυναμικές, φόβος, απειλή, ταυτότητα, εμπιστοσύνη, σε πολιτικές προτιμήσεις; Πως διαφοροποιούνται όλα αυτά από γενιά σε γενιά μέσα στον χρόνο;

Στο πάνελ συνυπάρχουν διπλωματική εμπειρία, πολιτική ανάλυση και ερευνητικά δεδομένα από μέλη της Απόφασης Ειρήνης και ακαδημαϊκούς . Η συζήτηση θα εξετάσει τη σχέση μεταξύ δημοκρατικής νομιμοποίησης και βιωσιμότητας μιας λύσης, τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και συνελεύσεις πολιτών, τις μεταβαλλόμενες γενεαλογικές διαφοροποιήσεις των αναπαραστάσεων του Κυπριακού αλλά και τα όρια των νομικο-κεντρικών και πολιτικών προσεγγίσεων.

Πάνελ συζήτησης

Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, Πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέλος της Απόφασης Ειρήνης.

Ιωάννης Κασουλίδης, Πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρώην Ευρωβουλευτής και μέλος της Απόφασης Ειρήνης.

Παύλος Μ. Παύλου, Ιστορικός, αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής

Νεόφυτος Λοϊζίδης, Καθηγητής Πολιτικών Επιστήμών στο University of Warwick με ειδίκευση στη συγκριτική πολιτική, τις διαιρεμένες κοινωνίες και τις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Παναγιώτης Σταυρινίδης, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος της Απόφασης Ειρήνης και της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση.

Όλγα Δημητρίου, Καθηγήτρια Πολιτικής Ανθρωπολογίας στο University of Durham School of Government and International Affairs, and Director of the Durham Global Security Institute.

Συντονίζει τη συζήτηση ο Θέμος Δημητρίου, πρ. πρόεδρος του ΕΤΕΚ, μέλος του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης Προσφύγων και μέλος Απόφασης Ειρήνης