Κοινές μπίζνες σφετεριστών Ε/κ περιουσιών

Διασύνδεση και κοινά στοιχεία προκύπτουν στις υποθέσεις σφετερισμών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Χθες ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία ήταν προγραμματισμένη η διαδικασία απάντησης από τον 40χρονο Ουκρανό Denys Bohodin, στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για διαφήμιση και προώθηση προς πώληση, ακινήτων που ανεγέρθηκαν παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες.

Ο κατηγορούμενος, παρά την αρχική του πρόθεση για να δηλώσει παραδοχή σε κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και να αποσυρθούν οι υπόλοιπες, εν τέλει οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση.

Μέσα από την απαγγελία των 36 κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο Ουκρανός, προκύπτουν δύο σημαντικά στοιχεία: Πρώτον, ότι διαφήμιζε και προωθούσε ακίνητα σε συγκροτήματα ή υπό ανέγερση συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν από τον όμιλο Afik, διευθυντής του οποίος είναι ο καταδικασθείς για σφετερισμό, Τουρκοεβραίος Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ. Στον 75χρονο Αϊκούτ ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, τον περασμένο Οκτώβριο επιβλήθηκε ποινή άμεσης φυλάκισης πέντε ετών.

Δεύτερον, ο Ουκρανός διαφήμιζε ακίνητα, τα οποία προωθούσαν και οι δύο Ουγγαρέζες Ilona Lesko και Melinda Ladanyi, οι οποίες συνεργάζονταν με τον όμιλο «Cyprus Constructions» που ανεγείρει συγκροτήματα με σπίτια και διαμερίσματα σε Κερύνεια, Ακανθού και Άγιο Αμβρόσιο. Στις δύο Ουγγαρέζες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και 15 μηνών αντίστοιχα.

Ο Denys Pohodin εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτης ιστοσελίδας και εταιρείας που ασχολείται με αγοραπωλησίες ακινήτων στα κατεχόμενα. Πρόκειται για την εταιρεία GP Cyprus η οποία διαφημίζει και πωλεί ακίνητα σε διάφορες περιοχές στα κατεχόμενα όπου έχουν ανεγερθεί από εργοληπτικές εταιρείες μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα με διαμερίσματα και επαύλεις. Σε βίντεο που έχει αναρτήσει ο ίδιος στο κανάλι της εταιρείας του στο YouTube, συστήνεται στο κοινό και υποψήφιους αγοραστές και αναφέρει ότι είναι από την Ουκρανία και συγκεκριμένα από την Οδησσό. Λέει επίσης ότι ασχολείται με τον τομέα των ακινήτων από το 2015 και από το 2022 μετακινήθηκε και δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα.

Ο ίδιος και άλλα πρόσωπα εκ μέρους της εταιρείας του διαφημίζουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διαθέσιμα ακίνητα σε Τρίκωμο, Ακανθού και Άγιο Αμβρόσιο. Μεταξύ άλλων διαφημίζει πωλήσεις για τα τουριστικά συγκροτήματα «Hawaii Homes» στην Ακανθού Αμμοχώστου και «Moonlight Villas» στον Άγιο Αμβρόσιο. Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα που αφορούν, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς καταδολίευση, και δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο. Ο 40χρονος Ουκρανός είχε συλληφθεί στις 20 Μαρτίου και έκτοτε παραμένει υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές. Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2022 μέχρι 20/3/25.

Απόφαση για Γερμανίδα

Στην άλλη υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα που εκδικάζεται στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με κατηγορούμενη τη Γερμανίδα Ewa Isabella Kunzel, έχει ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία της δεύτερης δίκης εντός δίκης. Κύριο αντικείμενο της δίκης, είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό ή όχι το μαρτυρικό υλικό που εξασφαλίστηκε μετά την έρευνα στην οποία υποβλήθηκε η οποία έχει κριθεί παράνομη, σύμφωνα με απόφαση του Κακουργιοδικείο στην πρώτη δίκη εντός δίκης. Η υπεράσπισης της κατηγορούμενης, προβάλλει τον ισχυρισμό πως μετά την παραβίαση των συνταγματικών της δικαιωμάτων, όπως ήταν εύρημα του δικαστηρίου, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ακολούθησε πρέπει να κριθεί παράνομη στη βάση του κανόνα του φρούτου από μολυσμένο δέντρο.

Η κατηγορούσα Αρχή, υποστηρίζει ότι στην προηγούμενη απόφαση του Κακουργιοδικείου, κρίθηκε παράνομη η έρευνα και όχι η σύλληψη και ως εκ τούτου η λήψη ανακριτικής κατάθεσης από την κατηγορούμενη ήταν επακόλουθο της νόμιμης σύλληψης.

Το Κακουργιοδικείο μετά τις τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών όρισε τη 18η Δεκεμβρίου για ανακοίνωση της απόφασής του, για τη δεύτερη δίκη εντός δίκης.