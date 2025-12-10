Η Emirates αναζητά μέλη πληρώματος καμπίνας στην Κύπρο

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία, αναζητά υποψηφίους για να ενταχθούν στην πολυεθνική ομάδα του πληρώματος καμπίνας. Η αεροπορική εταιρεία, με έδρα το Ντουμπάι, πραγματοποιεί Open Day πρόσληψης νέων μελών για το πλήρωμα καμπίνας την 12η Δεκεμβρίου 2025, στις 9:00 π.μ., στο Radisson Blu Hotel, στη Λάρνακα.

Η αεροπορική εταιρεία αναζητά νέους πτυχιούχους που έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή κατείχαν θέσεις μερικής απασχόλησης και έχουν περίπου έναν χρόνο εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας ή στην εξυπηρέτηση πελατών. Όσοι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα ενταχθούν στην ομάδα της μεγαλύτερης διεθνούς αεροπορικής εταιρείας στον κόσμο και ενός από τα πιο εμβληματικά brands παγκοσμίως, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από τους καλύτερους επαγγελματίες του κλάδου.

Η αναζήτηση υποψηφίων αντικατοπτρίζει το αναπτυξιακό πλάνο της Emirates και τις επερχόμενες παραδόσεις των νέων αεροσκαφών τύπου Airbus A350 και Boeing 777-Xs που αναμένεται να ενταχθούν στο στόλο της εντός του 2025. Οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στην ομάδα της Emirates θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της διαχρονικής δέσμευσης της αεροπορικής εταιρείας να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία πτήσης στον κόσμο.

Τα μέλη του πληρώματος καμπίνας της Emirates έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι και να ζήσουν μαζί με 200 εθνικότητες σε μια από τις ασφαλέστερες πόλεις στον κόσμο, που φημίζεται για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις γαστρονομικές εμπειρίες. Επιπλέον, απολαμβάνουν ένα ελκυστικό πακέτο απασχόλησης που περιλαμβάνει διάφορα προνόμια, όπως αφορολόγητο μισθό, δωρεάν διαμονή που παρέχεται από την εταιρεία, δωρεάν μεταφορά προς και από την εργασία, εξαιρετική ιατρική κάλυψη, καθώς και αποκλειστικές εκπτώσεις για αγορές και δραστηριότητες αναψυχής στο Ντουμπάι.

Στην παγκόσμια ομάδα πληρώματος καμπίνας της Emirates περιλαμβάνονται περισσότερες από 148 εθνικότητες, αντικατοπτρίζοντας το μίγμα επιβατών της εταιρείας και τις διεθνείς δραστηριότητές της σε 140 πόλεις σε έξι ηπείρους. Η αεροπορική εταιρεία διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο 260 αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, αποτελώντας τον μεγαλύτερο χειριστή αεροσκαφών τύπου Boeing 777 και Airbus A380 παγκοσμίως.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να περάσουν όλη την ημέρα στους χώρους διεξαγωγής του Open Day. Όσοι επιλεγούν, θα ενημερωθούν για τον χρόνο των περαιτέρω αξιολογήσεων και συνεντεύξεων.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στο πλήρωμα καμπίνας της Emirates υποβάλλονται σε εντατική εκπαίδευση οκτώ εβδομάδων, με επίκεντρο τα υψηλά πρότυπα φιλοξενίας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης που αναμένονται από τους επιβάτες της Emirates. Επιπλέον, διευρύνουν τη δυνατότητα να εργάζονται αποτελεσματικά σε μια πολυπολιτισμική ομάδα και να έχουν πρόσβαση στα τελευταία εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδεύσεις μέσω του LinkedIn.

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να επιβεβαιώσουν αν πληρούν τις προδιαγραφές και να υποβάλλουν εύκολα και γρήγορα τη φόρμα αίτησης εδώ. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μπορούν παραστούν στο Radisson Blu Hotel στη Λάρνακα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση emirates.com/careers.

Η Emirates έχει παρουσία στην Κύπρο εδώ και 30 χρόνια και επί του παρόντος προσφέρει καθημερινές πτήσεις προς το Ντουμπάι και προς τη Μάλτα.