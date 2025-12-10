Χωρίς πράσινο φως το Imagine: Κίνδυνος οπισθοδρόμησης στα ΜΟΕ (ηχητικό)

Ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, Μιχαλίνος Ζεμπύλας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, εξήγησε τον ρόλο και τη σημασία του προγράμματος «Imagine», ενώ κατέθεσε σοβαρές ανησυχίες για την απουσία της φετινής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας που θα επέτρεπε τη συνέχιση του προγράμματος εντός σχολικού ωραρίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που καταδεικνύει έλλειψη πολιτικής βούλησης και πιθανότατα να έχει επιπτώσεις τόσο στην αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς στα Ηνωμένα Έθνη, όπου το Imagine καταγράφεται ως επιτυχημένο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όσο και στη δυνατότητα των δύο κοινοτήτων να διατηρήσουν ανοιχτούς τους δίαυλους επαφής και προετοιμασίας της νέας γενιάς για μελλοντική συνύπαρξη.

Η παρανόηση

Ο Ζεμπύλας στάθηκε ιδιαίτερα στη δημόσια συζήτηση των προηγούμενων μηνών, η οποία, όπως είπε, βασίστηκε σε παρανόηση. Οι λεγόμενες «επισκέψεις μελέτης» δεν ήταν εκδρομές, αλλά πειραματικό μέρος του προγράμματος, εναρμονισμένο με πρακτικές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος τους ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν ολόκληρη την Κύπρο μέσα από ζητήματα όπως η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η πολιτιστική κληρονομιά, όχι το Κυπριακό ή τις αφηγήσεις του παρελθόντος.

Παρά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι κατηγορίες περί «εκδρομών στα κατεχόμενα» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, ενώ κανείς δεν ανακοινώνει επίσημη αποχώρηση της ελληνοκυπριακής πλευράς, «η ουσία είναι ότι δεν έχει σταλεί εγκύκλιος», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κύριος Ζεμπύλας υπενθύμισε ότι το 2022 ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ απέσυρε την τ/κ πλευρά από το πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι «αλλάζει τα μυαλά των παιδιών». Η αποχώρηση αυτή καταγράφεται έκτοτε αρνητικά σε όλες τις εκθέσεις του ΟΗΕ.

Πιέσεις και αντιδράσεις

Ο συμπρόεδρος ανέφερε ότι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς που ενδιαφέρονται εθελοντικά για συμμετοχή διερωτώνται γιατί δεν έχει εκδοθεί η φετινή εγκύκλιος. Η Τεχνική Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, όμως «δεν έχει ξεκαθαρίσει» τι προτίθεται να πράξει.

Η μη αποστολή εγκυκλίου δημιουργεί, όπως είπε, την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, επισημαίνοντας ότι την πολιτική κατεύθυνση την καθορίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι οι Τεχνικές Επιτροπές.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι μια de facto αναστολή του προγράμματος εντός σχολικού ωραρίου θα καταγραφεί αρνητικά στην επόμενη έκθεση του ΟΗΕ, όπως είχε συμβεί με την αποχώρηση της τ/κ πλευράς.

Είναι μέσα στα ΜΟΕ

Ο Ζεμπύλας υπενθύμισε ότι το Imagine αποτελεί επίσημο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και εφαρμόζεται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) από το 2016, υπό την αιγίδα της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και με χρηματοδότηση από το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε βιωματικά εργαστήρια για την ειρήνη, την καταπολέμηση του ρατσισμού και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με όλες τις δράσεις να είναι εθελοντικές και να απαιτούν γονική συναίνεση.

Οι δραστηριότητες ξεκινούν μονοκοινοτικά στα σχολεία και ολοκληρώνονται με διακοινοτικές συναντήσεις στη νεκρή ζώνη, χωρίς έλεγχο ταυτοτήτων. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει πάνω από 8.000 μαθητές και 2.500 εκπαιδευτικοί.

