«Εκρηκτική κρίση ασφάλειας που απειλεί ανθρώπινες ζωές»: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η «Ισότητα» για Κεντρικές Φυλακές

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα» κάνοντας λόγο για «εκρηκτική κρίση ασφάλειας που απειλεί ανθρώπινες ζωές». Η Συντεχνία προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο σωφρονιστικό ίδρυμα «έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής» με συνεχείς συμπλοκές και εγκληματικές ενέργειες που οργανώνονται μέσα στις φυλακές ενώ η κατάσταση θεωρείται πλέον ανεξέλεγκτη. Η «Ισότητα» σημειώνει επίσης ότι «η Πολιτεία δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να σιωπά».

Στην ανακοίνωση η Συντεχνία αναφέρει ότι «οι φυλακές λειτουργούν σε καθεστώς ανεξέλεγκτου υπερπληθυσμού σε κτίρια που έχουν συμπληρώσει δεκαετίες φθοράς» και ότι οι δεσμοφύλακες καλούνται να εργαστούν «μέσα σε περιβάλλον που δεν εξασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας». Προσθέτει ότι «οι συνεχείς συμπλοκές οι φόνοι και οι εγκληματικές υποθέσεις που σχεδιάζονται μέσα από τις φυλακές αποτελούν ντροπή για ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου».

Η Συντεχνία υπογραμμίζει ότι «οι δεσμοφύλακες δεν είναι αστυνομικοί» και ότι ο ρόλος τους δεν είναι «η διεξαγωγή κατασταλτικών επιχειρήσεων». Παρ’ όλα αυτά το προσωπικό «εξαναγκάζεται να εκτελεί καθήκοντα διωκτικού χαρακτήρα να συμμετέχει σε έρευνες και κατασχέσεις απαγορευμένων ουσιών ή αντικειμένων», με αποτέλεσμα «να καθίσταται άμεσος στόχος εγκληματικών στοιχείων» και να κινδυνεύουν «εμείς οι οικογένειές μας η κοινωνική ισορροπία».

Η «Ισότητα» σημειώνει ότι «αυτές οι πρακτικές παραβιάζουν τον σωφρονιστικό ρόλο και διαλύουν την ελάχιστη εμπιστοσύνη που απαιτείται για την προώθηση προγραμμάτων επανένταξης» και επισημαίνει ότι «η συνύπαρξη υποδίκων και καταδίκων μικροπαραβατών και βαρυποινιτών σε κοινές πτέρυγες είναι μια ωρολογιακή βόμβα» που «παράγει βία οργανωμένο έγκλημα και πλήρη απώλεια ελέγχου», ενώ οι δεσμοφύλακες είναι «αποδεκατισμένοι αριθμητικά».

Η Συντεχνία αναφέρει ότι «η κατάσταση δεν διορθώνεται με μπαλώματα ή μικροεπεμβάσεις» και ότι «το παλιό σωφρονιστικό συγκρότημα έχει εξαντλήσει τον κύκλο ζωής του», προτείνοντας ως μόνη λύση «την ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος μακριά από κατοικημένες περιοχές και εκτός Νεκρής Ζώνης», ενός ιδρύματος που θα πληροί «τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας διαβίωσης και εργασίας».

Στο τέλος η «Ισότητα» διαμηνύει ότι «καμία νέα τραγωδία δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστους ή αδιάφορους. Η ανεκτικότητα εξαντλήθηκε. Δεν προειδοποιούμε προειδοποιήσαμε ήδη πολλές φορές. Τώρα κρούουμε καμπανάκι κινδύνου για να μη θρηνήσουμε θύματα εν ώρα καθήκοντος» και υπενθυμίζει ότι «η ευθύνη για την ασφάλεια στις φυλακές ανήκει εξολοκλήρου σε εκείνους που έχουν τη δύναμη να αποφασίζουν και συνεχίζουν να καθυστερούν», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει «να υψώνει τη φωνή μας μέχρι να διασφαλιστούν η ασφάλεια η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στη δουλειά του δεσμοφύλακα».