Εξερράγη βόμβα σε όχημα στο Ακρωτήρι - Οι πρώτες πληροφορίες από τις Βάσεις

Εκρηξη βόμβας σε όχημα στην κοινότητα Ακρωτηρίου σημειώθηκε τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, η οποία τέθηκε σε κινητοποίηση γύρω τις 2 πμ.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τις ΒΒ, η έκρηξη οφειλόταν σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, το οποίο βρισκόταν έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του.

Ο ιδιοκτήτης, προστίθεται, ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία των Βάσεων και η σκηνή αποκλείστηκε, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται, με το πρώτο φως της μέρας, με τη συμμετοχή πυροτεχνουργών.

Πηγή: ΚΥΠΕ