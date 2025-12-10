Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εξερράγη βόμβα σε όχημα στο Ακρωτήρι - Οι πρώτες πληροφορίες από τις Βάσεις

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τις ΒΒ, η έκρηξη οφειλόταν σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, το οποίο βρισκόταν έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του.

Εκρηξη βόμβας σε όχημα στην κοινότητα Ακρωτηρίου σημειώθηκε τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, η οποία τέθηκε σε κινητοποίηση γύρω τις 2 πμ.

Ο ιδιοκτήτης, προστίθεται, ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία των Βάσεων και η σκηνή αποκλείστηκε, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται, με το πρώτο φως της μέρας, με τη συμμετοχή πυροτεχνουργών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

