Εκτεταμένες ζημιές σε Δίκωμο και Λάρνακα Λαπήθου στα κατεχόμενα

Εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται στο Δίκωμο στα κατεχόμενα, όπου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ορμητικά νερά, από τον Πενταδάτκυλο προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και το οδικό δίκτυο.

Ζημιές προκλήθηκαν και στην άλλη μεριά του Πενταδάκτυλου, στον Λάρνακα Λαπήθου, όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί ο «υπουργός γεωργίας», Χουσεΐν Τσαβούς όπου επιθεώρησε τις ζημιές και δήλωσε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα η αύξηση της ροής του νερού από τις πλαγιές των βουνών, προκάλεσαν καταρρεύσεις δρόμων, πλημμύρες και περιβαλλοντικές ζημιές.

Τα «τμήματα υδάτων και δασών» και όλες οι αρμόδιες τεχνικές ομάδες, είπε, εργάζονται συντονισμένα για την ταχεία αντιμετώπιση των ζημιών στην περιοχή του Λάρνακα Λαπήθου.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Γενί Ντουζέν στο Δίκωμο υποχώρησαν δρόμοι και η πλημμύρα προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε σπίτια. Κάτοικοι του χωριού ανέφεραν στην εφημερίδα ότι για μέρες είχαν μείνει στα σπίτια τους φοβούμενοι τα χειρότερα και επικρίνουν την «κυβέρνηση» ότι δεν έλαβε εγκαίρως μέτρα.

Με τον «δήμαρχο» Δικώμου, όπως και με τον «δήμαρχο» Κερύνειας, συναντήθηκε η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί για να ενημερωθεί για την κατάσταση και δήλωσε πως το κόμμα της είναι έτοιμο να στηρίξει τον κόσμο και τις τοπικές «αρχές».

Στο μεταξύ, ο Ερκούτ Ουλουτσιάμ, πρόεδρος του επιμελητηρίου γεωργικών μηχανικών, δήλωσε ότι εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ρέουν στη θάλασσα επειδή τα φράγματα δεν καθαρίζονται. «Οι άφθονες βροχές που αναμένονταν εδώ και μήνες, ακόμη και χρόνια, έχουν φτάσει, αλλά και πάλι, επειδή δεν έγιναν προετοιμασίες, το νερό κύλησε στη θάλασσα». Σημείωσε ότι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού χάθηκε στη θάλασσα από το φράγμα Οβγός τις τελευταίες 36 ώρες.

Επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ούτε ένα φράγμα δεν έχει καθαριστεί τα τελευταία δύο χρόνια ακραίας ξηρασίας, σημειώνοντας ότι τα φράγματα Χρησιλιού, Πεδιαίου και Κιόνελι δεν έχουν καθαριστεί εδώ και χρόνια λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. Διερωτήθηκε ποιος θα επωμιστεί τις οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση των φραγμάτων αυτών.

Αναφέρθηκε στο φράγμα Χρησιλιού, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έργο για την περιοχή της Μόρφου, και το οποίο περιλαμβανόταν στο πρώτο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατασκευή του ξεκίνησε το 1963 επί θητείας του τ/κ τότε Υπουργού Γεωργίας, Φαζίλ Πλουμέρ και ολοκληρώθηκε το 1964.

Βρίσκεται, είπε, 9 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα και 60 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κι έχει χωρητικότητα 850.000 κυβικά μέτρα. Διερωτήθηκε αν αυτό το φράγμα θα καθαριστεί το 2026.

Ο τ/κ ιατρικός σύλλογος με ανακοίνωσή του εκφράζει συλλυπητήριά για τις καταστροφές από τις πλημμύρες και προειδοποιεί για την πιθανότητα εμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων. Προστίθεται ότι πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή λόγω της πιθανότητας μόλυνσης του πόσιμου νερού και ανάμειξης λυμάτων με τις δεξαμενές νερού και το δίκτυο. Τα τρόφιμα που έχουν μολυνθεί από τα νερά της πλημμύρας δεν πρέπει να καταναλώνονται και ότι τυχόν προβλήματα υγείας θα πρέπει να αναφέρονται στα κέντρα υγείας, σημειώνει επίσης ο τ/κ ιατρικός σύλλογος.

