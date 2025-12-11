Στρέφεται κατά ιεροκήρυκα ο Τατάρ λέγοντας ότι βίντεο στήριξης του στοίχισε στις «εκλογές»

Το βίντεο στήριξης του ιεροκήρυκα Τζουμπελί Αχμέτ πριν από τις πρόσφατες «εκλογές» στα κατεχόμενα λειτούργησε αρνητικά, μειώνοντας την εκλογική του επίδοση «περίπου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες», υποστήριξε ο πρώην Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, σε συνέντευξή του στο T24.

«Το βίντεο του Τζουμπελί Αχμέτ έπεσε σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Η δήλωσή του μού στοίχισε 5% σε ψήφους. Αυτός ο λαός τέτοια πράγματα δεν τα τρώει» είπε.

Ο Τατάρ απέρριψε επίσης ως μη ρεαλιστική την προεκλογική υπόσχεση του αντιπάλου του Τουφάν Έρχιουρμαν για «Ελληνοκυπριακό διαβατήριο ΕΕ» (εννοεί διαβατήριο Κυπριακής Δημοκρατίας), υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του αρχηγού του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί περί «82ης επαρχίας», ο Τατάρ υποστήριξε ότι η αναφορά αφορούσε «τουρκική διοικητική προοπτική» και όχι κυριολεκτικό σενάριο.

Είπε ακόμη ότι η τ/κ κοινότητα είναι «ευαίσθητη σε εξωτερικές παρεμβάσεις», ενώ επανέλαβε τη θέση του υπέρ της λύσης «δύο κρατών» και της «κυρίαρχης ισότητας».

Πηγή: ΚΥΠΕ