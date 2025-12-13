Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Καρπασία (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την αγαστή συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων και συντηρητών, την οικονομική συνδρομή της ΕΕ, υπό την τεχνική επίβλεψη της UNDP.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο κατεχόμενο Φλαμούδι Καρπασίας, ανακοίνωσε ο Ε/κ Συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά Σώτος Κτωρής.

Σε ανάρτησή του την Παρασκευή, στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Κτωρής αναφέρει ότι το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την αγαστή συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων και συντηρητών, την οικονομική συνδρομή της ΕΕ, υπό την τεχνική επίβλεψη της UNDP.

Εξάλλου, πρόσφατα ο κ. Κτωρής ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και στην εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας στην κατεχόμενη Μακράσυκα.

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα