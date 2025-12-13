Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Καρπασία (εικόνες)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο κατεχόμενο Φλαμούδι Καρπασίας, ανακοίνωσε ο Ε/κ Συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά Σώτος Κτωρής.

Σε ανάρτησή του την Παρασκευή, στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Κτωρής αναφέρει ότι το έργο υλοποιήθηκε μέσα από την αγαστή συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων και συντηρητών, την οικονομική συνδρομή της ΕΕ, υπό την τεχνική επίβλεψη της UNDP.

Εξάλλου, πρόσφατα ο κ. Κτωρής ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και στην εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας στην κατεχόμενη Μακράσυκα.