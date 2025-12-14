Ανδρέας Καπαρδής: Καλή εξέλιξη το FBI να ελέγχει και τον εκάστοτε Πρόεδρο

Φόνοι μέρα μεσημέρι, έγκλημα με διεθνείς διασυνδέσεις, οργάνωση εγκλημάτων μέσα από τις φυλακές, φόνοι στις φυλακές, ηλεκτρονικές απάτες, υποθέσεις διαφθοράς, κλιμάκωση της βίας σε διάφορα επίπεδα, ατιμωρησία, αποσπασματική αντιμετώπιση, κοινωνική δυσπιστία, συλλογική αγανάκτηση, διαμόρφωση κουλτούρας εκδίκησης και πολίτες που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Ο Ανδρέας Καπαρδής, ομότιμος καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επίτιμος καθηγητής Έρευνας στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, σκιαγραφεί το έγκλημα στην Κύπρο, μιλά για την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, τον δικαιολογημένο φόβο των ανθρώπων αλλά και για το αίσθημα ατιμωρησίας που επικρατεί στην κοινωνία, την ανυπαρξία πολιτικής διαχείρισης μέσα από δοκιμασμένους θεσμούς και εργαλεία και κάνει εισηγήσεις. Ο όγκος του σοβαρού εγκλήματος στην Κύπρο αυξάνεται διαχρονικά. Την ίδια ώρα διαφοροποιούνται και οι εγκληματίες. Πού ...

