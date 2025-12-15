Στο 67% της κανονικής για τον μήνα η βροχόπτωση Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Από την 1 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έφτασε τα 107,1 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 56% της κανονικής.

Στο 67% της κανονικής για τον μήνα βρίσκεται η βροχόπτωση Δεκεμβρίου, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές από τις αρχές του μήνα φτάνει τα 71 χιλιοστά.

Η Πόλις Χρυσοχού είναι η μόνη περιοχή που έχει υπερκαλύψει την κανονική για τον μήνα βροχόπτωση τον Δεκέμβριο, φτάνοντας στο 137%, με μέση ολική βροχόπτωση 137 χιλιοστά. Το 100% πλησιάζει και ο Σταυρός της Ψώκας (97%) με 156,4 χιλιοστά και το Γεφύρι Παναγιάς (93%) με 70 χιλιοστά.

Από την άλλη, το μικρότερο ποσοστό κάλυψης της κανονικής για τον μήνα βροχόπτωσης έχει ο Σαϊττάς με 33% (45,4 χιλιοστά) και ακολουθεί η Πάνω Παναγιά με 45% (71,9 χιλιοστά), το Αεροδρόμιο Πάφου, το Κελλάκι και η Ξυλοτύμπου με 49% (48,2 χιλιοστά, 57 χιλιοστά και 40,5 χιλιοστά αντίστοιχα).

Από την 1 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έφτασε τα 107,1 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 56% της κανονικής.

 

