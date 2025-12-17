Συνεχίζεται στο κατεχόμενο Τρίκωμο η «δικαστική διαδικασία» για τους 2 Ε/κ

Συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη, η «δίκη» στο «επαρχιακό δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, των δυο Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κατηγορούνται με το πρόσχημα της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, με την κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας.

Κατά την προηγούμενη «δικάσιμο», στις 11 Δεκεμβρίου, κατέθεσαν τρεις μάρτυρες της «κατηγορούσας αρχής» ενώ προβλήθηκαν και πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που έδειχναν την είσοδο και έξοδο πέντε Ελληνοκυπρίων σε τουριστικά και οικιστικά συγκροτήματα στο Μπογάζι, στις 19 Ιουλίου.

Η διαδικασία, όπως ανακοινώθηκε, θα συνεχιστεί και αύριο Πέμπτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ