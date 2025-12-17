Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων αύριο λόγω της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών - Τι αναφέρει το Υπουργείο

Κανονικά θα εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια που μεταφέρουν μαθητές τεχνικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Τα πρωινά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στη Δημοτική και Μέση εκπαίδευση, λόγω της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας των δασκάλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, από τις 07:30 π.μ. έως τις 09:05 π.μ., δεν θα πραγματοποιηθούν.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τα μεσημβρινά δρομολόγια επιστροφής θα εκτελεστούν κανονικά για τους μαθητές όλων των βαθμίδων και καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μετακίνηση των μαθητών προς τα σχολεία τους.

 

