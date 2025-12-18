Κυρίως αίθριος ο καιρός - Πιθανές μεμονωμένες βροχές από το Σαββατοκύριακο

Με καλό καιρό και ήπιες θερμοκρασίες συνεχίζεται η εβδομάδα, καθώς σήμερα και αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος σε όλο το νησί. Από το Σαββατοκύριακο αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγες μεμονωμένες βροχές, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία.

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ από το Σάββατο αναμένεται ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα τα οποία είναι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.