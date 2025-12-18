ΚΕΔΙΠΕΣ: Καταβολή €60 εκατ. προς το κράτος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΚΕΔΙΠΕΣ καταβολή ποσού €60 εκατ. σε μετρητά για το Δ’ Τρίμηνο του 2025, στα πλαίσια της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας που έλαβε η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Επιπλέον η ΚΕΔΙΠΕΣ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ως φορέας υλοποίησης του Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’, συνείσφερε μέχρι σήμερα €50 εκατ. υπό μορφή δαπάνης για ένταξη 411 κατοικιών στο Σχέδιο.

Από το 2018 που ξεκίνησαν οι εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας ανέρχεται σε €1.740εκ. ως ακολούθως:

-Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά €1,68 δισ.

-Δαπάνη υλοποίησης Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’ €50 εκατ.

-Άλλες αποπληρωμές (όπως δόσεις σχεδίου Εστία) €10 εκα.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ παράλληλα διατηρεί ταμειακό απόθεμα €80 εκατ. σε μετρητά για σκοπούς χρηματοδότησης του Σχεδίου ‘Ενοίκιο έναντι Δόσης’.