Εμπρησμός σε κάβα στη Γερμασόγεια - Νέο μήνυμα στον Πούνιν; (φώτο)

Την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου 2025, στενός συνεργάτης του, έγινε στόχος κακόβουλης ενέργειας, με εμπρησμό οχημάτων.

Ξανά στόχος ο 40χρονος Ρώσος επιχειρηματίας Ντιμίτρι Πούνιν, μετά από εμπρησμό σε καβά, ιδιοκτησίας του, στην περιοχή Ποταμός Γερμασόγειας, στη Λεμεσό. 

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 3:40 τα ξημερώματα, άγνωστο πρόσωπο έθεσε φωτιά στην είσοδο καταστήματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, χρησιμοποιώντας εύφλεκτη ύλη.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη του καταστήματος. 

Υπενθυμίζεται ότι, στις 27 Νοεμβρίου 2025, πυρπόλησαν υπερπολυτελή οχήματα (Tesla, Lamborghini, Mercedes, Porsche), ιδιοκτησίας του 40χρονου επιχειρηματία, τα οποία βρίσκονταν σε ιδιωτικό, περιφραγμένο χώρο στην περιοχή Μουτταγιάκας, ενώ στον εν λόγω χώρο υπήρχε και ιδιώτης φρουρός ασφαλείας. 

Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου 2025, στενός συνεργάτης του, έγινε στόχος κακόβουλης ενέργειας με εμπρησμό οχημάτων.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις συγκεκριμένες κακόβουλες ενέργειες κατά συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία.

