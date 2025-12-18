Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra, υψώθηκε η ελληνική σημαία στον «Κίμωνα»

Η τελετή, που ξεκίνησε στις 14:00, τελέστηκε υπό την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος Νίκου Δένδια, ο οποίος μετέβη σήμερα στη Γαλλία συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα Belharra «Κίμων», τύπου FDI, θα είναι η πρώτη από τις τέσσερις που θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

«Είναι μια μεγάλη μέρα για εμάς, για την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ' αρχάς την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας για την παρουσία της σήμερα εδώ και για τη θερμή υποδοχή που μας επεφύλαξε. Ζούμε μία ακόμη απόδειξη της στενής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, της συμφωνίας για τη στρατηγική μας σχέση. Σήμερα δεν είναι απλώς η παράδοση στην Ελληνική Δημοκρατία ενός εξαιρετικού πλοίου. Είναι μια νέα ημέρα σε μια νέα εποχή. Η φρεγάτα Belharra “Κίμων” είναι ακριβώς ο συμβολισμός της εισόδου των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ατζέντα “Ελλάδα 2030”, στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική κυβέρνηση και τη Naval Group για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα», είπε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στην τελετή.

H ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»

Λίγο μετά τον αγιασμό, ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις:

«Η ένταξη των νέων φρεγατών δημιουργεί το ισχυρότερο ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός», είπε κατά την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί, αλλά για να αποτρέπει, για να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο».

Επίσης, ο υπουργός ανακοίνωσε πως υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από εδώ και πέρα σε ποσοστό 25% των παραγωγών.

Στο τέλος της ομιλίας του ευχαρίστησε τον πρώην υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για την «εξαιρετική συνεργασία», τη Naval Group, τα στελέχη του ΠΝ, αλλά και το πλήρωμα του «Κίμωνα».

Οι φρεγάτες Belharra και ο ευρύτερος σχεδιασμός για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας

Οι φρεγάτες εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την Άμυνα της χώρας.

Εκτός από το πρόγραμμα ναυπήγησης των τεσσάρων φρεγατών BELHARA, είναι σε εξέλιξη ή επίκεινται:

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των πυραυλάκατων ΡΟΥΣΣΕΝ

Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων του ΠΝ, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται στην Ελλάδα

Η απόκτηση τεσσάρων περιπολικών ISLAND, τα οποία σύντομα θα ενταχθούν στον στόλο μας

Η μελλοντική συμμετοχή της χώρας στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στη ναυπήγηση της νέας φρεγάτας CONSTELATION

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας

Η δημιουργία ενός πυραυλικού απόρθητου τείχους επιφανείας στο Αιγαίο (κατά τα πρότυπα του ισραηλινού Iron Dome).

Με την προώθηση μιας σειράς μικρότερων σε μέγεθος αλλά μεγάλων σε επιχειρησιακή αξία προγραμμάτων

Με τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων στο τέλος της δεκαετίας

FDI, η πρώτη ψηφιακή φρεγάτα

Τα χαρακτηριστικά των φρεγατών FDI HN τις καθιστά κυρίαρχες στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης, εκτοπίσματος 4.500 τόνων, πολλαπλών αποστολών και με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, το οποίο διαθέτει:

-Υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς ναυτικής μάχης: αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό και προβολή ειδικών δυνάμεων, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών.

-Επωφελείται από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες της Thales σε ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο.

-Διαθέτει εξαιρετικά ισχυρό οπλισμό (αντι-επιφανείας βλήματα MBDA Exocet MM40 B3C και αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30, πύραυλοι RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβόλα).

-Η φρεγάτα FDI ΗΝ έχει, ακόμη, τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα να επιβιβάζει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV).

-Ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία όλων των συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Εγκαταστάσεις για εναέρια Μέσα: ελικόπτερο κλάσης 10 τόνων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος VTOL (UAV)

Κύριοι οπλισμοί:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Πυροβόλο 76 χλστ.

4 τορπιλοσωλήνες

Αντιμέτρα CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Οι φρεγάτες Belharra έχουν χαρακτηριστικά υπερόπλου

Επιπλέον, παράγοντα ισχύος θα αποτελούν και τα νέα προηγμένα στρατηγικά όπλα των νέων φρεγατών, καθώς ενσωματώνουν τεχνολογίες που παρέχουν νέες δυνατότητες στο οπλοστάσιό τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φρεγάτες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τον πύραυλο SCALP NAVAL, τον πιο προηγμένο πύραυλο cruise, που μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε μεγάλες αποστάσεις (άνω των 1.000 χλμ.) και με μεγάλη ακρίβεια.

Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

