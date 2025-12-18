Άνοιξε ο κύκλος επαφών Νικόλα Παπαδόπουλου – Μιχάλη Γιακουμή με φόντο τις βουλευτικές: «Διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων»

Άνοιξε σήμερα ο κύκλος επαφών του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο με στόχο τη διερεύνηση του ενδεχόμενου συνεργασίας ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε ότι διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων σε σειρά θεμάτων, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε πως υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στον χώρο του κέντρου.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το Δημοκρατικό Κόμμα, ο κ. Γιακουμής ανέφερε πως «του έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο».

«Θα αξιολογήσω τις επόμενες ημέρες και αυτή την πρόταση. Το σημαντικότερο όμως σήμερα είναι να γίνει ένα κάλεσμα. Θα δω τις επόμενες ημέρες και άλλες προσωπικότητες και θα δούμε πως θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μεγάλος στόχος είναι να υπάρξει ένας ενωμένος και ισχυρός κεντρώος χώρος», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτικό Γραφείο του κ. Γιακουμή στη Λάρνακα και όχι στα γραφεία του ΔΗΚΟ. Γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου για συνεργασία με τον ανεξάρτητο βουλευτή.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι «η πρόταση που έχουμε απευθύνει για συνεργασίες ισχύει για όλους, πόσο μάλλον για τον φίλο Μιχάλη ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος, διετέλεσε Πρόεδρος της Αναγέννησης, Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος. Τον θεωρούμε ως μέρος και μέλος της ευρύτερης οικογένειας αυτού του κόμματος».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε πως «ως Δημοκρατικό Κόμμα συμφωνούμε απόλυτα, με αυτά που ο φίλος Μιχάλης έχει αναφέρει δημόσια», δηλαδή ότι «το κέντρο πρέπει να παραμείνει ενωμένο, ισχυρό και να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βουλή, αλλά και στα πολιτικά δρώμενα του τόπου μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γιακουμή αποχώρησε από τη ΔΗΠΑ στις αρχές Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στην απόφαση της ηγεσίας του κόμματος να απορρίψει νέα πρόταση του ΔΗΚΟ για συνεργασία χωρίς να θέσει το θέμα ενώπιον των συλλογικών οργάνων.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ:

Συνάντηση με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή είχε σήμερα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο επαφών του ΔΗΚΟ με στόχο τη διερεύνηση συνεργασιών στον ευρύτερο κεντρώο χώρο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτικό Γραφείο του κ. Γιακουμή στη Λάρνακα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στον χώρο του κέντρου, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις και την πορεία της οικονομίας. Υπογράμμισε ότι, κατά την εκτίμηση του ΔΗΚΟ, το κέντρο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σταθερότητας τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για συνεργασίες στον κεντρώο χώρο, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με πολιτικά πρόσωπα και δυνάμεις που εκφράζουν αντίστοιχες θέσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι το ΔΗΚΟ έχει δηλώσει δημόσια την πρόθεσή του να αφήσει πίσω εκκρεμότητες και διαφωνίες του παρελθόντος, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για ευρύτερη σύγκλιση.

Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και ανέφερε ότι διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων σε σειρά θεμάτων. Όπως είπε, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το κοινοβουλευτικό του έργο, μεταξύ των οποίων η προσφυγική πολιτική και η στεγαστική κρίση, καθώς και σχετικές προτάσεις νόμου.

Ο κ. Γιακουμή σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα θα φανεί ποια πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις του κεντρώου χώρου θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη προσπάθεια συνεργασίας, ενόψει και των επόμενων βουλευτικών εκλογών.