Ξεκινά η ανανέωση αδειών κυκλοφορίας - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου του 2026 θα αρχίσει η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, με τελευταία ημέρα ανανέωσης την Τετάρτη 11 Μαρτίου του 2026, στις 24:00 (μεσάνυχτα).

Σε ανακοίνωση το ΤΟΜ αναφέρει ότι οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών (3), έξι (6), εννέα (9) και δώδεκα (12) μηνών.

Προσθέτει ότι μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, θα επιβάλλεται επιβάρυνση ίση με το άθροισμα του ποσού των €10 και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας απαιτείται, σύμφωνα με το ΤΟΜ, πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, το ΤΟΜ αναφέρει ότι πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρήση του διαδικτύου μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στα ΚΕΠ και στα ΚΕΠΟ για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.

Σημειώνει ότι η διαδικασία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση της οθόνης «Εκτύπωση Άδειας Κυκλοφορίας», στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, εντός στρογγυλού πλαισίου, ο μήνας και το έτος εκπνοής της ισχύος της άδειας και ο αριθμός εγγραφής του οχήματος. Στην περίπτωση που η διαδικασία δεν φτάσει μέχρι την εν λόγω οθόνη και υπάρξει διακοπή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διαδικασία θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να επαναληφθεί.

Περαιτέρω, το ΤΟΜ αναφέρει ότι έχει προχωρήσει σε βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος πληρωμών, με επιπλέον επίπεδο ελέγχου έκδοσης των αδειών, βάσει των πληρωμών που πραγματοποιούνται.

Επιπλέον, το ΤΟΜ συμβουλεύει τους πολίτες να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους έγκαιρα και, σε κάθε περίπτωση, να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Προσθέτει ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το 2025 και δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2026, θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος και προσθέτει ότι εάν δεν δηλωθεί η ακινητοποίηση του οχήματος, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας του οχήματος.

Σημειώνει ότι η ακινητοποίηση μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του (Road Transport Department (https://rtd.mcw.gov.cy)).

Αναφέρει επίσης ότι οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2025 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα, θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ, εκτός εάν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το 2025 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2026 μέχρι τα μεσάνυχτα της 11.03.2026.

Εξάλλου, το ΤΟΜ αναφέρει ότι σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος, θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, προκειμένου να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Προσθέτει ότι οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται διαδικτυακά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση οχήματα που ανήκουν σε πρεσβείες, ιδιωτικά λεωφορεία των πολυτέκνων, οχήματα που ανήκουν στα λατομεία, παλαιά οχήματα (αντίκες) με ειδική άδεια (που καταβάλλουν το ποσό των €25), οχήματα που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη, και οχήματα που ανήκουν σε άλλους οργανισμούς με κωδικό εξαίρεσης 04 (και δεν κατέχουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα του Τμήματος) για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την καταβολή των τελών της άδειας κυκλοφορίας.

Το ΤΟΜ αναφέρει ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Προσθέτει ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του ΤΟΜ, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση (π.χ. ενημέρωση για ανακλήσεις) σχετικά με τα οχήματά τους.

ΚΥΠΕ