Ελλάδα - Πρόεδρος κόμματος Νίκη: «Δεν μπορεί να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να συμφωνείς με τον Δαρβίνο»

Τη διαφωνία του με την θεωρία της εξέλιξης των ειδών που διατύπωσε ο Δαρβίνος εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη και βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Νατσιός, φτάνοντας στο σημείο να τη χαρακτηρίσει "βλασφημία".

Με αφορμή την παρατήρηση του δημοσιογράφου Κώστα Γιαννακίδη στην ΕΡΤ ότι στα σχολεία τα παιδιά δεν διδάσκονται την εν λόγω θεωρία, ο κ. Νατσιός απάντησε αρχικά "καλά κάνει και δεν διδάσκεται".

"Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και καμαρώνουμε γι' αυτό. Γιατί είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Ξέρετε τι βλασφημία είναι να λέτε ότι έχουμε κοινό πρόγονο;" επέμεινε στη διαφωνία του ο πρόεδρος της Νίκης.

Εξηγώντας, περαιτέρω, το σκεπτικό του υποστήριξε ότι "εμείς έχουμε έναν κοινό πρόγονο, τον Αδάμ και την Εύα, που μας τους έδωσε ο Θεός. Η ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τη θεωρία της εξέλιξης, εμείς είμαστε τέκνα πιστά. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, λες ότι το ίδιο ισχύει και για την Παναγία άρα και ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία, είναι ζώο".

"Αυτοακυρώνεστε όταν λέτε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από ζώο. Δεν μπορείς να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να δέχεσαι τη δαρβινική θεωρία. Δεν υπάρχει πίστευε και μη έρευνα στην ορθόδοξη πίστη. Θεωρίες που ανατρέπουν τα πάντα είναι βλασφημίες" πρόσθεσε ο κ. Νατσιός.

Όπως είπε "εμείς την πίστη τη μάθαμε από τη κοιλία της μάνας μας και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που μας έμαθαν οι γονείς μας" ισχυριζόμενος ότι "η εργαλειοποίηση της πίστης γίνεται από μερικούς όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Εμείς θα πάμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία διακριτικά. Εγώ μεγάλωσα σε χωριό των Πιέριων, διδάχθηκα την πίστη από τους γονείς μου, με σεβασμό στην πίστη του άλλου, ούτε τα μάτια μας γυαλίζουν ούτε σκοταδιστές είμαστε".

Σε άλλη ερώτηση, δε, είπε ότι "εμείς δεν βάζουμε ομοφυλόφιλο στα ψηφοδέλτια, εκεί βάζεις ανθρώπους συμφιείς και που ταιριάζουν τα χνώτα σου".

