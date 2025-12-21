Έξι Κύπριες μαθήτριες στη μάχη κατά του συνδρόμου του ξεχασμένου μωρού (βίντεο, φώτος)

Είναι μόλις 16 ετών. Φοιτούν στη δευτέρα λυκείου και τους είναι ακατανόητοι οι λόγοι για τους οποίους η παγκόσμια βιομηχανία, που διάγει την εποχή της ψηφιακής επανάστασης και της καινοτομίας, δεν κατάφερε, ακόμη, να βρει τους τρόπους και τα εργαλεία για να βάλει φρένο στους σκληρούς και βίαιους θανάτους των ξεχασμένων βρεφών και παιδιών στα αυτοκίνητα. Είναι έξι φίλες, έξι κορίτσια του «The G C School of Careers», που όταν φέτος τους δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουν και να υλοποιήσουν μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα στο πλαίσιο του θεσμού του «Junior Achievement», με αποφασιστικότητα ανέλαβαν την πρόκληση να πάρουν στα χέρια τους τις ζωές των ξεχασμένων παιδιών στα αυτοκίνητα.

Ενσυναίσθηση κι ευθύνη

Δεν χρειάστηκε να συζητήσουμε πολλή ώρα μαζί τους για να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια ικανή ομάδα να φέρει εις πέραν το project που επέλεξε στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού επιχειρηματικότητας. Αυτό ήταν το αυτονόητο. Εκείνο που μας άφησε μια γλυκιά αισιόδοξη νότα για το μέλλον της χώρας μας, και όλου του πλανήτη, είναι τα τεράστια αποθέματα καλοσύνης και ευαισθησίας που εντοπίσαμε σε αυτά τα νέα κορίτσια, τους μελλοντικούς πολίτες του κόσμου. Κυρίως η ευθύνη που αισθάνονται έναντι στην ανθρωπότητα, η οποία μεταφράζεται στη θέλησή τους να σώσουν έστω και ένα παιδί, αλλά και έναν γονιό, από την τραγική συγκυρία της παγίδευσης ενός παιδιού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.

Η Πάολα Εκκέσιη είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της ομάδας. «Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο», λέει με πόνο ψυχής. «Και κανείς δεν έκανε κάτι για να το αποτρέψει. Το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν η περίπτωση ενός πατέρα που πήγε στη δουλειά του -τον είχαν ειδοποιήσει ότι είχε μια σημαντική συνάντηση- και ξέχασε το παιδί στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το μοιραίο. Είναι συγκλονιστικό».

Ρουτίνα που σκοτώνει

Οι γραφικές παραστάσεις που μας παρουσιάζει η διευθύντρια μάρκετινγκ της ομάδας, Νάγια Μαρίνα Στρατή, αναδεικνύουν τις συνιστώσες του συνδρόμου του ξεχασμένου παιδιού που έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να καταλήγουν από ασφυξία ή θερμοπληξία. Το 54% των παιδιών ξεχάστηκαν στο αυτοκίνητο από τον φροντιστή τους λόγω της κούρασης της καθημερινότητας, της ρουτίνας, της πίεσης και του άγχους. Αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με τις νεαρές επιχειρηματίες, πως ένα περιστατικό ξεχασμένου παιδιού στο αυτοκίνητο, στις πλείστες περιπτώσεις δεν εμπεριέχει δόλο. Είναι πρόβλημα μνήμης και όχι αμέλειας και θα μπορούσε να συμβεί σε όλους. Γιατί ο εγκέφαλος, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να παρουσιάζει κενά μνήμης τα οποία ενίοτε έχουν και μοιραία αποτελέσματα.

«Θέλαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που επί της ουσίας κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί του. Μετά από κάθε τραγικό περιστατικό όλοι διαβάζουν γι' αυτό στις ειδήσεις και σοκάρονται. Θάνατος μωρού δύο μηνών. Τελεία. Κανένας δεν προβληματίστηκε ποτέ για το πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτός ο θάνατος. Και όμως, πρέπει να παλέψουμε για αυτά τα παιδιά. Και εμείς, σε λίγα χρόνια, μπορεί να γίνουμε μαμάδες. Θα τρέχουμε από συνάντηση σε συνάντηση, θα προσπαθούμε να συνδυάσουμε οικογένεια και καριέρα. Γι' αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το εργαλείο, ένα σύστημα συναγερμού και επαγρύπνησης ώστε κανείς να μην ξεχάσει ξανά το παιδί του στο αυτοκίνητο», εξηγεί η Πάολα.

Οι αμείλικτες στατιστικές

Πέραν του 54% των εξ αμελείας ξεχασμένων παιδιών, οι στατιστικές της Νάγιας λένε πως το 28% των παιδιών απέκτησαν πρόσβαση σε κάποιο όχημα και κλειδώθηκαν μέσα, προφανώς εν αγνοία των γονιών, ενώ το 17% των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία ή θερμοπληξία εγκαταλείφθηκαν εν γνώσει των γονιών τους στο αυτοκίνητο.

Από το 1990 μέχρι το 2025, μόνο σε 10 χώρες, πέραν των 1.200 παιδιών έχασαν τη ζωή τους ξεχασμένα σε ένα αυτοκίνητο. Η πλειοψηφία αυτών, 950 παιδιά συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ. Στην Κύπρο σημειώθηκαν δύο περιστατικά θανάτων παιδιών σε αυτοκίνητα. Οι στατιστικές είναι αμείλικτες και καταδεικνύουν πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί αυξητικές τάσεις του φαινομένου αυτού.

Με βάση τις στατιστικές της ομάδας, το 1990 είχαν καταγραφεί μόλις 11 περιστατικά του συνδρόμου του ξεχασμένου παιδιού. Το 2021 τα περιστατικά τριπλασιάστηκαν. «Η τάση είναι αυξητική. Σήμερα καταγράφονται παγκόσμια πέραν των 30 περιπτώσεων κάθε χρόνο», αναφέρει η Νάγια και η Πάολα προσθέτει με ένταση: «Ακόμα και ένα παιδί να χάνει τη ζωή του από το σύνδρομο του ξεχασμένου παιδιού είναι πολύ».

Η ομάδα

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι η Νάρα Καραπετιάν, διευθύντρια διαχείρισης πόρων, η Χρύσια Αντρέου, διαχειρίστρια κωδικοποίησης, η Βαλέρια Πετρακίδου, οικονομική διαχειρίστρια, και η Μαρία Χριστοφή σχεδιάστρια του προϊόντος.

Η Πάολα συντονίζει κι έχει το τελικό πρόσταγμα, η Νάγια διαχειρίζεται τα social media ώστε να μπορεί το κοινό να ενημερωθεί για το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού και να παρακολουθεί την πορεία της ομάδας, η Νάρα οργανώνει το ανθρώπινο δυναμικό, κατανέμει και παρακολουθεί τη χρήση των απαραίτητων πόρων, η Χρύσια γράφει τον κώδικα πάνω στον οποίο θα δουλέψει το προϊόν, η Μαρία κάνει το 3D design και η Βαλέρια ασχολείται με τον εφοδιασμό των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος. Τρεις από τις έξι παρακολουθούν μαθήματα κομπιούτερ και φυσικής. Ένας συνδυασμός εξαιρετικός για το προϊόν που θέλουν να βγάλουν στην αγορά.

Από την ιδέα στο προϊόν

Ο αρχικός στόχος των κοριτσιών είναι να δημιουργήσουν το πρωτότυπο. Αυτό θα κρίνει και τη διαγωνιστική τους πορεία στο «Junior Achievement» τον Μάρτιο. Η ασφαλής χρήση του πρωτοτύπου για τα παιδιά, ώστε για παράδειγμα να μην υπερθερμαίνεται, η λειτουργική του ικανότητα και βεβαίως το κόστος του, θα κρίνει και την πορεία του στην αγορά.

Όπως μας εξηγεί η Χρύσια, που γράφει τον κώδικα, το προϊόν αποτελείται από δύο κομμάτια. Ένα μαξιλαράκι που θα φέρει ενσωματωμένο αισθητήρα, πάνω στο οποίο θα κάθεται στο αυτοκίνητο το παιδί, και ένα μπρελόκ (keyring) στο οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί το κλειδί του οχήματος του γονέα. Ο αισθητήρας του μαξιλαριού, που θα ενεργοποιείται μόνο όταν είναι υπό πίεση, δηλαδή όταν θα δέχεται το βάρος του παιδιού, και το μπρελόκ θα είναι συνδεδεμένα, ούτως ώστε εάν τα δύο απομακρυνθούν να κτυπά συναγερμός. Με αυτό τον τρόπο αν ο γονέας έχει ξεχάσει το παιδί και αρχίσει να απομακρύνεται από το όχημα, θα κτυπά ο συναγερμός, θυμίζοντάς του πως το παιδί είναι στο αυτοκίνητο.

Η Μαρία μας δείχνει το μπρελόκ, σε σχήμα παιδικής πατούσας, που έχει σχεδιάσει. Μαζί με το κουτί όπου θα μπουν οι αισθητήρες (στο μαξιλαράκι) θα εκτυπωθούν σε 3D printer και έτσι θα προκύψει το πρωτότυπο.

Η Βαλέρια προσθέτει πως η «προτεραιότητα είναι το προϊόν να μπορεί να φτάσει σε όλους» και με αυτό εννοεί την παγκόσμια αγορά. «Η προσπάθειά μας είναι το προϊόν να παρασκευαστεί στη χαμηλότερη δυνατή τιμή για να είναι προσβάσιμο σε όλους», σημειώνει και προσθέτει πως με βάση τους πρώτους υπολογισμούς το κόστος αυτό θα ανέρχεται γύρω στα €70.

Μέτοχοι ευπρόσδεκτοι

Οι χρηματοδότες αυτής της προσπάθειας στην παρούσα φάση είναι οι γονείς και οι καθηγητές της ομάδας που αγόρασαν μετοχές προς 5 ευρώ εκάστη. Όπως μας λένε η πρόσκληση είναι ανοικτή σε όσους πιστεύουν πως μπορούν να επενδύσουν. Όταν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί και υπάρχει ένα τελειωμένο προϊόν, τότε θα ανοίξουν και οι προοπτικές για συνεργασίες εντός και εκτός Κύπρου.

Μια υπενθύμιση αξίζει όσο μία ζωή

«Δεν γίνεται να χάνονται ανθρώπινες ζωές εξαιτίας μιας πιεστικής ρουτίνας. Αν εκείνα τα παιδιά κατάφερναν να ζήσουν θα μπορούσαν να σώσουν τον κόσμο», μας λέει η Νάρα τονίζοντας πως αυτό είναι το κίνητρό τους. Να μην χαθεί πια ούτε μία ανθρώπινη ζωή κάτω από τέτοιες συνθήκες.

«Δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ να είμαι μητέρα και να συμβεί αυτή η τραγωδία που θα με βαραίνει σε όλη μου τη ζωή», προσθέτει η Πάολα. «Ο στόχος μας είναι να στείλουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι πρέπει να επαγρυπνούν για τα παιδιά τους. Η επαγρύπνηση σημαίνει ενημέρωση και όταν είσαι ενήμερος νοιάζεσαι», καταλήγει.

Το σλόγκαν της ομάδας είναι «One reminder is worth for a life», δηλαδή «Μια υπενθύμιση αξίζει όσο μία ζωή».