Aλλαγές στις συνθέσεις Επιτροπών Βουλής αποφάσισε η επιτροπή επιλογής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Aλλαγές στις συνθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση η επιτροπή επιλογής. Τις ανακοίνωσε στην Ολομέλεια η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Ανέφερε ότι οι αλλαγές έγιναν στη βάση εισήγησης του Δημοκρατικού Κόμματος, λόγω της προσχώρησης των Βουλευτών Ανδρέα Αποστόλου και Μιχάλη Γιακουμή στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Ο Ανδρέας Αποστόλου δεν θα συμμετέχει πλέον στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας και Πολιτισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών και θα συνεχίσει να είναι μέλος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων αΑναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, αντικαθιστώντας τον Χρύση Παντελίδη στη θέση του αναπληρωτή Προέδρου.

Ο κ. Αποστόλου ορίζεται ως νέο μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αντικατάσταση του Πανίκου Λεωνίδου.

Επίσης ο Μιχάλης Γιακουμή δεν θα συμμετέχει πλέον στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιβάλλοντος και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και ορίζεται ως νέο μέλος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε αντικατάσταση του Πανικού Λεωνίδου και στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε αντικατάσταση του Χρύσανθου Σαββίδη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

