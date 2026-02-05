Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της, έκκληση Λαγκάρντ για ενίσχυση της ευρωζώνης

Τη διατήρηση των τριών βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αμετάβλητων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, ενώ η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα στο 2,00%, στο 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα συνεχίσει να καθορίζεται με βάση τα δεδομένα και από συνεδρία σε συνεδρία, χωρίς οποιαδήποτε προδέσμευση για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αβεβαιότητες στην παγκόσμια εμπορική πολιτική και η ενδεχόμενη επιδείνωση του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνιστούν βασικούς καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη. Παράλληλα, ένα ισχυρότερο ευρώ και πιθανή μείωση της εξωτερικής ζήτησης θα μπορούσαν να ασκήσουν περαιτέρω πιέσεις στον πληθωρισμό.

Στον αντίποδα, η κ. Λαγκάρντ σημείωσε ότι οι αυξημένες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ενδέχεται να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη περισσότερο από το αναμενόμενο, αν και δεν απέκλεισε μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις.

Έκκληση για ενίσχυση της ευρωζώνης

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ευρωζώνης και της οικονομίας της στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε βιώσιμα δημόσια οικονομικά, στρατηγικές επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει κρίσιμη η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς, καθώς και η ενίσχυση της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών, μέσω της ολοκλήρωσης της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και της τραπεζικής ένωσης, σε φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ταχείας υιοθέτησης του κανονισμού για τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ.

Η κ. Λαγκάρντ ανέφερε ότι τα επιτόκια της αγοράς έχουν υποχωρήσει σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, αν και η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη. Η πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνεχίζεται με ήπιο ρυθμό, ενώ η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξάνεται σταδιακά, καθώς τα πιστωτικά κριτήρια χαλαρώνουν.

Κλείνοντας, η κ. Λαγκάρντ επανέλαβε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εντός της εντολής της, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών και την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων αλλά και συγκρατημένης αισιοδοξίας για την πορεία της ευρωζώνης.

