Στη σκιά της κατοχής, το φως της πίστης: Δέος και συγκίνηση στην τελευταία λειτουργία του έτους στη Μονή Απ. Βαρνάβα

Μέσα στο βαρύ φορτίο της ιστορικής μνήμης και της συνεχιζόμενης κατοχής, τελέστηκε σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η τελευταία Θεία Λειτουργία για το 2025 στο Καθολικό της κατεχόμενης Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, στέλνοντας μηνύματα αγάπης, πίστης και ελπίδας από έναν τόπο που παραμένει πληγή αλλά και σύμβολο του χριστιανισμού και του ελληνισμού της Κύπρου.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πνευματικής κατάνυξης τη λειτουργία τέλεσε ο Πανοσιολογιότατος Ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, παρουσία προσκυνητών που μετέβησαν στον ιερό χώρο ακόμη και με λεωφορείο , όπως είθισται κάθε χρόνο.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης ανέφερε ότι με την τελευταία λειτουργία του έτους «στέλνουμε τα μηνύματα της Γεννήσεως του Χριστού, της αγάπης προς όλους και της αγάπης ακόμη και προς τους εχθρούς μας, όπως μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός».

Ερωτηθείς για τα συναισθήματά του, δήλωσε πως τον διακατέχουν «δέος και συγκίνηση», καθώς κάθε λειτουργία στη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα αποτελεί πνευματικό και εθνικό προσκύνημα. «Όταν πηγαίνουμε στη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, με δέος χτυπά η καρδιά του ελληνισμού και του χριστιανισμού, παρόλο που βρίσκεται κάτω από την μπότα του Τούρκου εισβολέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ηγούμενος έστειλε επίσης ισχυρό μήνυμα αγάπης και κοινωνικής ευθύνης ενόψει των Χριστουγέννων, τονίζοντας πως «ο Χριστός γεννήθηκε για όλον τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή ή θρησκεία». Υπογράμμισε ότι, αν θέλουμε να γιορτάσουμε Χριστούγεννα με τον Χριστό παρόντα στη ζωή μας, «πρέπει να σπεύσουμε να βρούμε αυτούς που έχουν ανάγκη – τους πεινασμένους, τους διψασμένους, τους γυμνούς και τους ξυπόλυτους». Όπως είπε, «πρέπει να ευπρεπίσουμε την καρδιά μας για να αναγεννηθεί μέσα μας ο ίδιος ο Χριστός».

Αναφερόμενος στην κατάσταση της κατεχόμενης Μονής, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης εξέφρασε έντονη ανησυχία, σημειώνοντας ότι ο ιερός χώρος φθείρεται και πως η μη ένταξή του από τη Δικοινοτική Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων αποτελεί, όπως είπε, «μέγα λάθος». Τόνισε ότι «όση σημασία έχει ο Απόστολος Βαρνάβας για εμάς τους Ορθόδοξους χριστιανούς, τόση σημασία έχει και το τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού και ισοτιμίας των μνημείων.

«Ο Απόστολος Βαρνάβας είναι ο θεμελιωτής και ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Αν δεν υπήρχε ο Βαρνάβας, δεν θα υπήρχε χριστιανισμός και ελληνισμός στην Κύπρο», ανέφερε με έμφαση.

Τέλος, αναφορικά με τις εκλογές για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης σημείωσε ότι αναμένεται η σύγκληση της Ιεράς Συνόδου για τον καθορισμό της ημερομηνίας. Ερωτηθείς αν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, απάντησε με ταπεινότητα ότι «δεν τον ενδιαφέρει ο θρόνος, αλλά η προσφορά και η υπηρεσία προς τον λαό», έναν λαό που, όπως είπε, υπηρέτησε για 22 χρόνια και τον οποίο εξακολουθεί να αγαπά και να τιμά.