Βίντεο σοκ: Φρικτός θάνατος για γυναίκα στην Ινδονησία - Την κατασπάραξε κροκόδειλος ενώ έψαχνε για μύδια

Τραγικό θάνατο από τα σαγόνια ενός κροκόδειλου βρήκε μια 35χρονη γυναίκα στην Ινδονησία.

Η 35χρονη Jusmitawati είχε πάει με μια φίλη της στον ποταμό Λουάν Μπόγια την περασμένη Κυριακή προκειμένου να ψάξουν για μύδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 35χρονη περπάτησε μόνη της πιο μακριά στον ποταμό πριν να εξαφανιστεί κάτω από το νερό ενώ η φίλη της είχε παραμείνει στην όχθη.

Στο σημείο βρέθηκε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος ξεκίνησε να την αναζητεί. Κάποια στιγμή στην επιφάνεια του νερού εμφανίστηκε ο κροκόδειλος κρατώντας στα σαγόνια του τη σορό της 35χρονης, ο οποίος παρά τις προσπάθειες των συγχωριανών της δεν άφηνε τη γυναίκα.

Τελικά χρειάστηκε ένας από τους κατοίκους της περιοχής να πυροβολήσει τον κροκόδειλο στο πρόσωπο για να υποχρεωθεί το ερπετό να αφήσει το πτώμα.

protothema.gr