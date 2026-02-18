Σφοδροί άνεμοι άφησαν χωρίς ρεύμα πάνω από 20 κοινότητες σε όλη την Κύπρο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή η 19χρονη Κριστίνα σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση - Σε κρίσιμη κατάσταση δεύτερη 19χρονη

Η δεύτερη 19χρονη επιβάτης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα, με θύμα την 19χρονη Κριστίνα Αχιλλέως, από τη Σωτήρα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία και σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 01.30, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνοδηγό 20χρονο και επιβάτες στα πίσω καθίσματα δύο 19χρονες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκκλινε της πορείας του σε κάποιο σημείο του δρόμου και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα δεξαμενής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η Αχιλλέως τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

