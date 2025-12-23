Γενικός Εισαγγελέας: Στην Αστυνομία τρεις έρευνες της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η πρώτη υπόθεση αφορά πολιτικό πρόσωπο, η δεύτερη λειτουργό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και η τρίτη σχετίζεται με την Τριμήκληνη.

Στη διαχείριση τριών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφέρθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Λ. Σαββίδης, διευκρινίζοντας ότι όλες βρίσκονται ή θα τεθούν υπό ανακριτικό χειρισμό της Αστυνομίας, υπό την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Όπως ανέφερε, η πρώτη υπόθεση, που αφορά πολιτικό πρόσωπο, έχει ήδη σταλεί στην Αστυνομία για συγκεκριμένες έρευνες, με τη Νομική Υπηρεσία να αναμένει το αποτέλεσμα για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Η δεύτερη, που αφορά λειτουργό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, διαβιβάστηκε στην Αστυνομία πριν από το τέλος Νοεμβρίου με οδηγίες για ανάκριση, ενώ η τρίτη υπόθεση, που σχετίζεται με την Τριμήκληνη, αναμένεται να αποσταλεί εντός ημερών ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς διευρύνουν την ήδη υφιστάμενη αστυνομική έρευνα.

Ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι, πέραν της αποστολής της τελευταίας υπόθεσης, δεν εκκρεμεί οποιοδήποτε ζήτημα στη Νομική Υπηρεσία.

 

