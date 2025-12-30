WeeDrive: Γλύτωσαν 2.500 ώρες στους δρόμους οι Λεμεσιανοί - Εντυπωσιακή αρχή με 250 χρήστες

Όλο και περισσότερους Λεμεσιανούς, Κύπριους και ξένους, κερδίζει η πλατφόρμα WeeDrive, με τις οικογένειες να εμπιστεύονται την καινοτόμο εφαρμογή για τις μεταφορές των έφηβων παιδιών τους. Το WeeDrive που ξεκίνησε να λειτουργεί μόλις τον Οκτώβριο του 2025, μέσα σε 11 εβδομάδες, μεταξύ αυτών και της πιλοτικής λειτουργίας, κατάφερε να φ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!