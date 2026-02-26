Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - Μπορεί να φαγωθεί το κρέας μετά τον εμβολιασμό;

Τμήμα Γεωργίας: 85 τροχόλουτρα σε κτηνοτροφικές περιοχές για ανάσχεση του αφθώδους πυρετού

Μέχρι €5.000 ανά σημείο για εγκατάσταση – Ελεγχόμενα σημεία απολύμανσης και κλείσιμο εισόδων

Σε συντονισμένες ενέργειες για ενίσχυση της βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές περιοχές παγκύπρια προχώρησε από την Κυριακή το Τμήμα Γεωργίας Κύπρου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για αποτροπή της διασποράς του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τήματος.

Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, υλοποιείται η κατασκευή τροχόλουτρων σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές, με στόχο τον έλεγχο και την απολύμανση οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές. Παράλληλα, σε κάθε περιοχή θα λειτουργούν ένα ή δύο ελεγχόμενα σημεία απολύμανσης, ενώ τα υπόλοιπα σημεία εισόδου θα παραμείνουν κλειστά. Συνολικά εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν περίπου 85 τροχόλουτρα.

Το μέτρο επεκτείνεται και σε κτηνοτροφικές ζώνες όπου λειτουργούν πέντε ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις με κοινό οδικό δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, για κάθε σημείο εγκατάστασης το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ανέρχεται στα €5.000, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών αποδείξεων ή τιμολογίων, ενώ για αυτοματοποιημένο σύστημα το ανώτατο ποσό καθορίζεται στις €3.000. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για ανάκτηση από το Τμήμα Γεωργίας.

Οι σχετικές επιστολές προς τις τοπικές αρχές για τις κτηνοτροφικές περιοχές έχουν αποσταλεί από την Κυριακή, ενώ για τις κτηνοτροφικές ζώνες οι επιστολές στάλθηκαν σήμερα, με στόχο την άμεση εφαρμογή του μέτρου.

