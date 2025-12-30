«Εμφύλιος» στην Αστυνομία για τα ωράρια - Σφοδρή επίθεση Λοϊζίδη, κατηγορεί την ηγεσία για «γκεμπελίστικη προπαγάνδα»

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγείται η συζήτηση για τις αλλαγές στο ωράριο και τις υπερωρίες των αστυνομικών, μετά τις δηλώσεις του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη και τις έντονες αντιδράσεις τόσο της συντεχνίας «Ισότητα» όσο και των συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ).

Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανακοίνωσε σήμερα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης για το ευρύτερο σχέδιο μεταρρύθμισης της Αστυνομίας με ορίζοντα το 2030, ότι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Δύναμης προωθείται η μείωση της διάρκειας των βαρδιών από 12 σε 11 ώρες, ο περιορισμός των υπερωριών και των ημεραργιών και η καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, με στόχο - όπως είπε -περισσότερη αστυνομία στους δρόμους και πιο ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σφοδρή αντίδραση της «Ισότητας»

Ο πρόεδρος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας ότι οι αλλαγές ανακοινώθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συντεχνιών.

«Να μαθαίνουν οι αστυνομικοί από δημοσιογραφικές διασκέψεις ότι μειώνονται οι ημεραργίες τους. Κανένας δεν μας είχε ενημερώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Sigma, στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.υποστήριξε ότι οι αλλαγές συνεπάγονται επιβάρυνση για τους αστυνομικούς πρώτης γραμμής, λέγοντας ότι «θα τους φέρνουν 15 μέρες επιπλέον δουλειά το χρόνο και θα χάνουν μέχρι και χίλια ευρώ από τους μισθούς τους».

Ο κ. Λοϊζίδης προειδοποίησε ότι οι ρυθμίσεις θα πλήξουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας, εκτιμώντας ότι αυτή μπορεί να μειωθεί έως και 30-40% λόγω κόπωσης του προσωπικού, ενώ κάλεσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει.

Σε έντονο ύφος ανέφερε «Εμέναν οι γκεμπελιστικές προπαγάνδες δεν μου αρέσουν. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι θα πείσουν τον Κύπριο πολίτη με προπαγάνδα του Γκέμπελς ότι σκέφτονται το καλό των αστυνομικών, με το να τους φέρνουν 15 μέρες επιπλέον δουλειά και να τους κάνουν να χάνουν χίλια ευρώ, αυτό δεν το δέχομαι».

Ο κ. Λοϊζίδης ζήτησε άμεση παρέμβαση από τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης. «Περιμένω την παρέμβασή του μέχρι αύριο. Αν θα επιτρέψει τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας να διολισθήσουν κι άλλο στο βούρκο της κατάκρισης εναντίον τους ως εργαζομένων».

ΠΑΣΥΔΥ - ΣΑΚ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ, οι οποίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας «δυσφορία και αγανάκτηση» για τις δημόσιες εξαγγελίες του Αρχηγού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αλλαγές συνιστούν διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας και μείωση των ημεραργιών από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες, κάτι που χαρακτηρίζεται ως «κατάφωρη καταστρατήγηση των εργασιακών θεσμών».

Οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ καλούν τον Αρχηγό να επανεξετάσει τις εξαγγελίες του και προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη υλοποίηση μονομερών αποφάσεων θα διαταράξει σοβαρά το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημειώνουν επίσης ότι το ωράριο αποτελεί θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα και δεν μπορεί να τροποποιείται μονομερώς, επισημαίνοντας ότι το ισχύον καθεστώς αποτελεί προϊόν συμφωνιών στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς διαλόγου της ΜΕΠΑ από το 2017.

Παράλληλα, ο ΣΑΚ ανακοίνωσε ότι η Ολομέλειά του θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει το θέμα και να αποφασίσει ενδεχόμενα μέτρα αντίδρασης.

Θέση της ηγεσίας

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός Αστυνομίας διευκρίνισε στη διάσκεψη ότι δεν υπάρχει πρόθεση περικοπής μισθών και ότι στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση της εργασίας και των υπερωριών για λόγους τόσο οικονομικούς όσο και υγείας του προσωπικού. Σε ερώτηση αν οι υπερωρίες προέκυπταν λόγω υποστελέχωσης ή καταχρηστικά, απάντησε ότι «πιθανόν και τα δύο».