Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σφοδρή αντίδραση ΠΑΣΥΔΥ-ΣΑΚ: «Κατάφωρη καταστρατήγηση» για τις εξαγγελίες Αρναούτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Δυσφορία και αγανάκτηση» για αλλαγή ωραρίου και δραστική μείωση ημεραργιών - Προειδοποιούν για κλονισμό της εμπιστοσύνης και κάνουν λόγο για μονομερείς, ετσιθελικές αποφάσεις.

«Δυσφορία και αγανάκτηση» εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), «για την εμμονή", όπως αναφέρουν, "του Αρχηγού της Αστυνομίας να προχωρήσει σήμερα σε δημόσιες εξαγγελίες για διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των μελών της Αστυνομίας και τη μείωση των ημεραργιών από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες», όπως σημειώνουν.

Προσθέτουν, δε, «ότι ενδεχόμενη υλοποίηση των ετσιθελικών αποφάσεων του Αρχηγού της Αστυνομίας συνιστούν κατάφωρη καταστρατήγηση των εργασιακών θεσμών με πρωτόγνωρες πρακτικές και τακτικές, αφού το ωράριο αποτελεί θεμελιακό και ιερό δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να τροποποιείται μονομερώς». 

Αναφέρουν, ακόμα, «ότι το υφιστάμενο ωράριο εργασίας της Αστυνομίας αποτελεί προϊόν συμφωνίας στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς της ΜΕΠΑ όπου το 2017 συμφωνήθηκε η εναρμόνιση του ωραρίου των αστυνομικών με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας σε βάθος τριετίας».

Καλούν, τέλος, τον Αρχηγό της Αστυνομίας να κάνει δεύτερες σκέψεις για το θέμα και «προειδοποιούν ότι τυχόν υλοποίηση της μονομερούς αυτής απόφασης θα κλονίσει ανεπανόρθωτα το υφιστάμενο αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές με όλα τα δυσμενή συνακόλουθα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣΠΑΣΥΔΥΘΕΜΙΣΤΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα