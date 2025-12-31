Μαρτυρία για δολοφονία Ελληνοκύπριων το 1963 δημοσιεύει η τ/κ εφημερίδα Γενί Μπακίς - Θα ερευνηθεί λέει ο ε/κ εκπρόσωπος στην ΔΕΑ

Για περιστατικό δολοφονίας περίπου 80 Ε/κ που «αποκεφαλίστηκαν και ρίχτηκαν σε ένα πηγάδι», το οποίο του είχε αποκαλύψει αυτόπτης μάρτυρας, ζητώντας όμως να μιλήσει γι’ αυτό αφού ο ίδιος θα είχε πεθάνει, κάνει λόγο ο Γιουσούφ Κισά, ιδιοκτήτης της εφημερίδας Γενί Μπακίς και επιχειρηματίας.

Πρόκειται για προχθεσινό δημοσίευμα της Γενί Μπακίς το οποίο αναδημοσιεύει σήμερα η Αβρούπα.

Ο Κισά αναφέρει ότι το άτομο που του μίλησε γι’ αυτό γεννήθηκε το 1942, πέθανε πριν 10 χρόνια, ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε αυτό το περιστατικό που έγινε γύρω στο 1963 αλλά δεν είχε ανάμειξη. Χωρίς να ξέρει ακριβή αριθμό, υπολογίζοντας ότι ήταν περίπου 80 Ε/κ, το άτομο αυτό (ο αυτόπτης μάρτυρας) είπε στον Κισά ότι τους έκοψαν τα κεφάλια και τους πέταξαν σε ένα πηγάδι. Του είπε επίσης ότι σε αυτή τη δολοφονία συμμετείχε ο θείος του, καθώς και το όνομα του χωριού που έγινε και πού ήταν το πηγάδι.

Ο «ηλικιωμένος», πρόσθεσε ο Κίσα, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο μετά από αυτή τη σφαγή και άνοιξε επιχείρηση. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Λονδίνο ενώ ο «ηλικιωμένος» ήρθε στην Κύπρο το 2003 και ο Κισά τον επισκεπτόταν εκεί που διέμενε 2-3 φορές την εβδομάδα. Εκεί του εξιστόρησε μια μέρα και το περιστατικό καθώς και ότι έπειτα κατέφυγε στο Λονδίνο επειδή φοβόταν.

Ο Κισά αναφέρει ότι ήθελε από την πρώτη στιγμή να γράψει για αυτό, αλλά το «ηλικιωμένο» άτομο (αυτόπτης μάρτυρας) δεν το δέχθηκε λέγοντάς του να γράψει γι’ αυτό, αφού ο ίδιος θα είχε πεθάνει. Ο Κισά έγραψε ότι μιλώντας γι’ αυτό το περιστατικό τώρα εκπληρώνει την «παρακαταθήκη» που του άφησε αυτός ο «ηλικιωμένος».

Θα ερευνηθεί η πληροφορία, 44-45 οι Ε/κ αγνοούμενοι του 63-64 λέει στο ΚΥΠΕ ο Παντελίδης

Οι Ε/κ αγνοούμενοι της περιόδου 1963-64 είναι 44-45 εκ των οποίων οι 20 έχουν εντοπιστεί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ε/κ εκπρόσωπος στη ΔΕΑ, Λεωνίδας Παντελίδης λέγοντας ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να ερευνήσουν την πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητα για μαζική δολοφονία 80 Ε/κ γύρω στο 1963.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκανε ο Γιουσούφ Κισά, επικαλούμενος αυτόπτη μάρτρα τότε, ο οποίος απεβίωσε πριν 10 χρόνια, ο κ. Παντελίδης είπε ότι από τους 44-45 Ε/κ αγνοουμένους της περιόδου 1963-64 οι 16 εντοπίστηκαν στις Χαμίτ Μάντρες και ταυτοποιήθηκαν, και 4 στον χώρο του τεκκέ στην κατεχόμενη Λευκωσία η ταυτοποίηση των οποίων επίκειται.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι θα προσπαθήσουν ως Επιτροπή να έρθουν σε επαφή μαζί με τον Γιουσού Κισά και θα ερευνήσουν τις πληροφορίες που φέρεται να γνωρίζει και ιδιαίτερα κατά πόσο μπορεί να τους υποδείξει την τοποθεσία του φερόμενου μαζικού τάφου σε πηγάδι. Σημείωσε ωστόσο ότι οι ταφές σε πηγάδια δεν ήταν κάτι σύνηθες την περίοδο εκείνη, ’63-64.

Πηγή: ΚΥΠΕ