Αλλάζει το φορολογικό τοπίο από το νέο έτος - Αυξάνεται στο 15% ο εταιρικός φόρος

Σε ισχύ τίθεται από την Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026, το νέο φορολογικό σύστημα για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 τη φορολογική μεταρρύθμιση, ψηφίζοντας τα πέντε από τα έξι νομοσχέδια που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις τροποποιήσεις που συζητήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), την Τετάρτη δημοσιοποιήθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι νόμοι στο πλαίσιο της Φορολογικής Μεταρρύθμισης, όπως αυτά ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται, η ΟΕΒ συνέβαλε ουσιαστικά και τεκμηριωμένα στην τελική διαμόρφωση των τροποποιήσεων, τόσο κατά το στάδιο της Δημόσιας Διαβούλευσης όσο και κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, έχοντας ως γνώμονα «να στηριχθεί μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης η κυπριακή οικονομία, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων και να διατηρηθεί η ελκυστικότητα της χώρας σε ξένες επενδύσεις|.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων αλλαγών που περιλαμβάνονται στη Φορολογική Μεταρρύθμιση συγκαταλέγονται η αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% σε 15%, η μείωση του φόρου παρακράτησης σε πραγματική διανομή μερισμάτων από 17% σε 5%, η πλήρης κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων και η πλήρης κατάργηση των Περί Χαρτοσήμων Νόμων.

Εισάγεται επίσης πρόνοια περί ευθύνης του Διευθυντή για ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία κατείχε τη θέση στην εταιρεία, ακόμη και μετά την παραίτησή του, ενώ συμπεριλαμβάνεται και πρόνοια σύμφωνα με την οποία ως αντιπαροχή θεωρείται και η παραχώρηση τεμαχίου γης για σκοπούς διαχωρισμού οικοπέδων.

Προβλέπεται ακόμη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε τόκους από ομόλογα επιχειρήσεων εισηγμένων στη Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου, από 17% σε 3%, παραχώρηση νοητής έκπτωσης προς επιχειρήσεις που θα παραχωρούν Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), εισαγωγή διαδικασίας δέσμευσης μετοχών σε περιπτώσεις οφειλών προς τον φόρο.

Υποχρεωτική είναι επίσης Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων από όλους τους φορολογικούς κατοίκους Κύπρου ηλικίας άνω των 25 ετών, ανεξαρτήτως ύπαρξης φορολογικής υποχρέωσης.

Παράλληλα, τροποποιούνται οι φορολογικές κλίμακες για τα φυσικά πρόσωπα ως ακολούθως: 0% ως €22.000, 20% μεταξύ €22.001 και €32.000, 25% μεταξύ €32.001 και €42.000, 30% μεταξύ €42.001 – €72.000 και 35% για €72.001 και άνω.

Επιπρόσθετα, έχουν συμπεριληφθεί εκπτώσεις για τέκνα, ασφάλιση οικίας, τόκους οικιστικών δανείων κ.λπ.

«Η ΟΕΒ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Φορολογικής Μεταρρύθμισης και θα ενημερώνει τα μέλη της για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις, κανονιστικές πράξεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους εκδοθούν από τις αρμόδιες Αρχές», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ