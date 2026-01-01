Μπροστά σε μεγάλες δίκες και αποφάσεις το 2026: Από τους αερόσακους Takata μέχρι τα “χρυσά” διαβατήρια

Και τη νέα χρονιά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε δύο μέτωπα και σε αποφάσεις που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Από τη Νομική Υπηρεσία και τα δικαστήρια αναμένονται οι εξελίξεις για τις πιο σοβαρές υποθέσεις που απασχολούν και συζητήθηκαν έντονα τη χρονιά που αποχαιρετούμε.

Από τη Νομική Υπηρεσία αναμένονται οι αποφάσεις για τις υποθέσεις με τους αερόσακους Τakata, τον βουλευτή Μαρίνο Σιζόπουλο, τον τέως πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργο Κούμα, και οι πιο πρόσφατες αποφάσεις σε σχέση με τα πορίσματα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το σκάνδαλο στην Τριμίκλινη και για την υπόθεση με τον τέως διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Τakata

Αναντίλεκτα πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την περασμένη χρονιά. Οι προβληματικοί αερόσακοι Τakata αποδεδειγμένα συνδέονται με τον θάνατο δύο προσώπων. Η Ερευνητική Επιτροπή παρέδωσε το πόρισμα που ετοίμασε και σε αυτό καταλογίζονται πολιτικές, πειθαρχικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες για την πολυετή αδράνεια των αρμόδιων Αρχών. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι υπουργοί Μεταφορών κατά την περίοδο 2013–2023, οι γενικοί διευθυντές του υπουργείου, καθώς και οι επικεφαλής των τμημάτων Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) φέρουν αντικειμενική ευθύνη για την απουσία ουσιαστικής αντίδρασης, παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις για τον θανάσιμο κίνδυνο που συνιστούσαν οι εν λόγω αερόσακοι. Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία κατόπιν οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση της έρευνας ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ποια πρόσωπα.

Γιώργος Κούμας

Εντός της νέας χρονιάς αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση με τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργο Κούμα. Μια υπόθεση για την οποία υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση -πρέπει σύντομα να ανακοινωθούν οι όποιες αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα αφορούσε τον κ. Κούμα, ο οποίος ερευνήθηκε για υπόθεση ασυμβίβαστου σε σχέση με την ταυτόχρονη θητεία του σε αξιώματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως διαχειριστής δικαιωμάτων για ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό προϊόν. Μετά τα πορίσματα της ανεξάρτητης ποινικής ανακρίτριας Αλεξάνδρας Λυκούργου και των ερευνώντων λειτουργών που διορίστηκαν από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, Ηλία Στεφάνου και Ευθύμιο Θ. Ευθυμίου, η Νομική Υπηρεσία καλείται να αποφασίσει εάν θα διωχθεί ποινικά ή όχι.

Στην Αστυνομία τρεις υποθέσεις

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, τρεις υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία με οδηγίες για ποινική διερεύνηση. Οι δύο πρώτες υποθέσεις αφορούν την έρευνα που έγινε από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς και εντοπίστηκαν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον βουλευτή Μαρίνο Σιζόπουλο και η άλλη για τον τέως διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), Κωνσταντίνο Παρμακλή -ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας- και άλλων λειτουργών του ΣΥΛ. Η τρίτη υπόθεση αφορά την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη με την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να εντοπίζει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον πρώην υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη και τους πρώην διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας, Κώστα Χ" Παναγιώτου και Λοΐζο Λοϊζίδη, αντίστοιχα.

Και στα δικαστήρια

Πέραν των πιο πάνω υποθέσεων για τις οποίες αναμένονται εξελίξεις, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις δικαστικές αίθουσες και τις αποφάσεις που αναμένονται εντός του 2026. Η υπόθεση η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων σε σχέση με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera με κατηγορούμενος τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάνη. Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και τις τελικές αγορεύσεις από την κατηγορούσα Αρχή και τους συνηγόρους υπεράσπισης, το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επεφύλαξε την απόφασή του, η οποία θα ανακοινωθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και για την πολυσυζητημένη υπόθεση με την Ντόρια Βαρωσιώτου. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εξέτασε όλες τις εντάσεις και τα ζητήματα που ηγέρθησαν και σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει την ημερομηνία της απόφασης σε σχέση με τη μη επικύρωση του διορισμού της Ντόριας Βαρωσιώτου ως επαρχιακού δικαστή.

Στο Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία, αναμένεται να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει τα ονόματα συνολικά 8 προσώπων. Σημαντική είναι επίσης και η υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων που καταχώρισε η οικογένεια του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου εναντίον πέντε προσώπων.