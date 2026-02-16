Akylas: Ποιος είναι ο 27χρονος από τις Σέρρες που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026

Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Ferto», ένα κομμάτι που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του.

Ποια είναι όμως, η ιστορία του 27χρονου καλλιτέχνη;

Γεννήθηκε το 1999 στις Σέρρες και μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του τον ώθησαν να διεκδικήσει από μικρός περισσότερα από όσα του προσφέρονταν, δημιουργώντας στην πορεία το δικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Τα παραπάνω έχει επιβεβαιώσει και ο πατέρας του μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star».



«Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος, στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του».

Από πολύ νέος ο Akylas ασχολήθηκε με τη μουσική: φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο των Σερρών, όπου άρχισε να χτίζει τη σχέση του με την τέχνη, και στη συνέχεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σκηνική του παρουσία η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια.

Σε συνέντευξή του έχει αναφερθεί στο πόσο μεγάλο σχολείο υπήρξαν για εκείνον οι εμπειρίες που έζησε δουλεύοντας ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, όπου ταξίδεψε σε διάφορα μέρη του κόσμου και ερμήνευσε μπροστά σε διαφορετικά ακροατήρια - εμπειρίες που τον βοήθησαν να διαμορφώσει τον χαρακτήρα και την καλλιτεχνική του εικόνα.

Παράλληλα, ο Akylas έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσω των social media, κυρίως με viral covers στο TikTok και το YouTube, όπου παρουσιάζει διασκευές δημοφιλών τραγουδιών αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι «Φθηνόκρασο» (2021), ένα τραγούδι με το οποίο περιέγραφε τη ζωή του στην Αθήνα.

Έπειτα ήρθε το «The Voice» όπου επίσης ξεχώρισε τόσο για τη φωνή του, όσο και για τη σκηνική του παρουσία.

Στη συνέχεια, ήρθε το πρώτο live του στο Thessaloniki Pride 2021 και το 2024 ξεχώρισε με το «Ατελιέ» σε συνεργασία με τον Papazo.

Καλλιτεχνικά, ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως queer καλλιτέχνης, τονίζοντας την ανάγκη για έκφραση, αυθεντικότητα και αποδοχή μέσα από τη μουσική του. Το στιλ του συνδυάζει στοιχεία σύγχρονης pop, indie αισθητικής και θεατρικής παρουσίασης, κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή.

Η κορύφωση ήρθε με το τραγούδι «Ferto», γραμμένο από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, ένα κομμάτι που περιέχει έντονα προσωπικά και κοινωνικά στοιχεία — όπως αναφορές στις δυσκολίες, τα όνειρα, αλλά και την προσπάθεια για ζωή με νόημα και ουσία.

Τώρα ο Akylas ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί o επερχόμενος μουσικός διαγωνισμός της Eurovision, με σκοπό πρωτίστως να ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό κοινό και φυσικά να κατακτήσει και εκεί την πρωτιά.

