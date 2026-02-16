Πρωτιά Κύπρου στα λουκέτα επιχειρήσεων- Άλμα 175% το τέταρτο τρίμηνο 2025

Τη μεγαλύτερη αύξηση στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που ανήλθε στο 175,2%, κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η Κύπρος, συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Eurostat. Το τρίτο τρίμηνο του 2025 οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 33,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, στην περίπτωση των πολύ μικρών χωρών, τα απόλυτα νούμερα των επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά ευάλωτους τους σχετικούς δείκτες. Αυτό συναντάται, σύμφωνα με τη Eurostat, στην περίπτωση της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο παρουσίασαν αύξηση 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο η αύξηση ήταν 2,8%.

Η κατάσταση σε ΕΕ και ευρωζωνη

Όσον αφορά την ΕΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο εποχικά διορθωμένος αριθμός εγγραφών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,5% ενώ στην ευρωζώνη κατά 0,3%, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των εγγραφών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,5% στην ΕΕ και κατά 2,8% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (+7,6%), τη Ρουμανία (+5,7%) και την Ιταλία (+5,4%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-32,2%), το Λουξεμβούργο (-15,2%) και την Πορτογαλία (-11,4%).

Όσον αφορά τον εποχικά διορθωμένο αριθμό δηλώσεων πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά 2,5% στην ΕΕ και κατά 3,4% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι δηλώσεις πτωχεύσεων αυξήθηκαν κατά 3,6% στην ΕΕ και κατά 4,3% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις δηλώσεις πτώχευσης παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+175,2%), τη Ρουμανία (+123,9%) και την Εσθονία (+20,5%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των δηλώσεων πτωχεύσεων καταγράφηκαν στη Λετονία (-32,5%), τη Σλοβακία (-21,2%) και την Ουγγαρία (-18,5%).