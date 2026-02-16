DP World: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της μετά τις αποκαλύψεις Έπστιν

Σε μια εξέλιξη που ταράζει τα νερά της παγκόσμιας ναυτιλίας και των logistics, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με τη ραγδαία άνοδο της DP World εγκαταλείπει την ηγεσία της εταιρείας εν μέσω σφοδρών πιέσεων. Οι αποκαλύψεις για την επικοινωνία του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων, οδηγώντας τελικά σε αλλαγή σκυτάλης στον κρατικά υποστηριζόμενο όμιλο του Ντουμπάι, αναφέρεται σε ρεπορτάζ των Financial Times.

Οι αποκαλύψεις για την DP World που προκάλεσαν θύελλα

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες επιπλέον έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ανταλλαγές μηνυμάτων με τον σουλτάνο Αχμέντ μπιν Σουλαγιέμ, επικεφαλής της DP World.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι δύο άνδρες φέρονται να αντάλλασσαν μηνύματα προσωπικού περιεχομένου, ενώ γίνεται αναφορά και σε διευκολύνσεις για εκπαίδευση «μασέζ» που συνδέονταν με ιδιωτικό χώρο του Έπστιν. Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σοκ, καθώς η επικοινωνία φέρεται να συνεχίστηκε και μετά την καταδίκη του Έπστιν το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούσαν ανήλικο.

Η εταιρεία απέφυγε επί ημέρες να σχολιάσει δημοσίως τις πληροφορίες που έφεραν στο φως οι αποκαλύψεις, ωστόσο η πίεση κλιμακωνόταν.

Το πάγωμα συνεργασιών και η παρέμβαση του Ντουμπάι

Η κρίση δεν περιορίστηκε στο επικοινωνιακό επίπεδο. Δύο από τους σημαντικότερους διεθνείς εταίρους της εταιρείας ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν νέες συμφωνίες. Το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο La Caisse και η βρετανική αναπτυξιακή επενδυτική εταιρεία British International Investment έκαναν σαφές ότι περιμένουν συγκεκριμένες ενέργειες πριν επανεξετάσουν τη συνεργασία τους.

Λίγες ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση του Ντουμπάι ανακοίνωσε αλλαγές στη διοίκηση της DP World, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον απερχόμενο επικεφαλής. Στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου τοποθετήθηκε ο Έσσα Καζίμ, ενώ νέος διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Γιουβράτζ Ναραγιάν.

Η κίνηση ερμηνεύτηκε ως σαφές μήνυμα αποκατάστασης της αξιοπιστίας του ομίλου, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία της ηγετικής οικογένειας του εμιράτου.

Από το Τζεμπέλ Άλι στην παγκόσμια κυριαρχία

Ο μπιν Σουλαγιέμ υπήρξε κεντρική μορφή της επιχειρηματικής σκηνής του Ντουμπάι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Υπό την καθοδήγησή του, η DP World εξελίχθηκε από διαχειριστή του λιμανιού στο Jebel Ali Port σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους λιμενικών και εφοδιαστικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Η ανάπτυξη της εταιρείας αντικατοπτρίζει την ίδια την εκρηκτική άνοδο του Ντουμπάι ως παγκόσμιου εμπορικού και χρηματοοικονομικού κόμβου. Σήμερα, ο όμιλος διαχειρίζεται λιμάνια σε Καναδά, Ευρώπη και Ασία, ενώ επενδύει σε υποδομές από τη Λατινική Αμερική έως τη Βρετανία.

Παράλληλα, επιδίωξε να ενισχύσει τη διεθνή του εικόνα μέσω χορηγιών σε αθλητικά γεγονότα, από το ευρωπαϊκό γκολφ έως τη Formula 1 και το κρίκετ.

Οι σκιές και οι προκλήσεις για το μέλλον

Δεν είναι η πρώτη φορά που η DP World βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης. Το 2022, η θυγατρική της P&O Ferries προκάλεσε αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απόλυση 800 εργαζομένων και την αντικατάστασή τους με χαμηλότερα αμειβόμενο προσωπικό.

Η τωρινή κρίση, ωστόσο, αγγίζει τον πυρήνα της εταιρικής διακυβέρνησης και της ηθικής λογοδοσίας. Με τη νέα διοίκηση να αναλαμβάνει καθήκοντα, το μεγάλο στοίχημα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών εταίρων και αγορών.

Η αποχώρηση ενός από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του Κόλπου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος θα οδηγήσει την DP World στην επόμενη φάση της, αλλά και πώς θα διαχειριστεί το αποτύπωμα μιας κρίσης που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής εταιρικής υπόθεσης και έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις.

