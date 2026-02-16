«Αγαπώ τη χώρα μου αλλά δεν την αναγνωρίζω πια»: Η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ με τα δίδυμα παιδιά της

Τις ΗΠΑ φέρεται πως ετοιμάζεται να εγκαταλείψει η Αντζελίνα Τζολί τον ερχόμενο Ιούλιο, μόλις τα δίδυμα παιδιά της, Βίβιεν και Νοξ, κλείσουν τα 18 τους χρόνια συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με πηγή του Page Six, η ηθοποιός «ποτέ δεν ήθελε να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες», αλλά παρέμενε λόγω της συμφωνίας επιμέλειας με τον Μπραντ Πιτ. Με την ενηλικίωση των μικρότερων παιδιών της, φέρεται να εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο μετακόμισης στο εξωτερικό, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τη μεταναστευτική απαγόρευση, η οποία έχει γίνει πιο έντονη μετά τις δολοφονίες της ICE. Επιθυμία της ηθοποιού είναι να αισθάνεται πως τα παιδιά της είναι ασφαλή.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπάστιαν το 2024, η 50χρονη σταρ είχε πει: «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω».

Η Αντζελίνα Τζολί τόνιζε επίσης πως οτιδήποτε «διχάζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες» το θεωρεί επικίνδυνο. Στο παρελθόν είχε ασκήσει, ακόμη, δημόσια κριτική σε πολιτικές των ΗΠΑ, με άρθρο της στους The New York Times το 2017 κατά της μεταναστευτικής απαγόρευσης του Ντόναλντ Τραμπ.

