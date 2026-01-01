«Πρόβα» εγκαινίων για τη μαρίνα Παραλιμνίου

Τη σταδιακή έναρξη της λειτουργίας της μαρίνας Παραλιμνίου σηματοδοτεί ο καθαγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του τιμίου σταυρού που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της μαρίνας την ημέρα των Θεοφανίων και συγκεκριμένα την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026 (11π.μ.), από την ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από το Πολιτιστικό Εργαστήρι Παραλιμνίου «Παρά τη Λίμνη», ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφέρονται δωρεάν λουκουμάδες από τα μέλη του Κέντρου Απασχόλησης Ενηλίκων Παραλιμνίου, σε συνεργασία με τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. Το γεγονός ότι τα Θεοφάνια στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου θα γιορταστούν φέτος στη μαρίνα Παραλιμνίου είναι συμβολικό, καθότι το μεγαλεπήβολο έργο εισέρχεται από τις αρχές του νέου έτους στην τελική ευθεία προκειμένου να λειτουργήσει και να δεχθεί τους πρώτους επισκέπτες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο InBusinessNews, ο CEO της αναδόχου εταιρείας PMV Maritime Holdings, Ανθούλης Κουντούρης, δήλωσε ότι τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν τα λιμενικά έργα και πλέον το επόμενο στάδιο είναι η εγκατάσταση των πλωτών αποβαθρών και των υπηρεσιών της μαρίνας.

Οι αποβάθρες κατασκευάζονται στην Ιταλία και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η σταδιακή παραλαβή τους, αφού πρόκειται για αποβάθρες μεγάλου όγκου και η μεταφορά τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα, δε, με τους υπολογισμούς που έγιναν, θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση των αποβαθρών. Παράλληλα, στόχος της αναδόχου εταιρείας είναι στις αρχές του νέου χρόνου να παραδοθούν οι εμπορικές μονάδες στις εταιρείες εστίασης, έτσι ώστε να προχωρήσουν στη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό τους. Περαιτέρω, ο κ. Κουντούρης είπε ότι το κτήριο που θα στεγάσει τις κρατικές υπηρεσίες και ο σταθμός καυσίμων έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να παραδοθούν περί τις αρχές του 2026.

Στο μεταξύ, οι οικιστικές μονάδες της μαρίνας βρίσκονται στη φάση της τοποθέτησης των πατωμάτων και των κουφωμάτων, ενώ έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή του τελευταίου κτιρίου της ανάπτυξης, το οποίο θα στεγάζει την ξενοδοχειακή μονάδα του έργου. Με την ολοκλήρωσή της, η μαρίνα Παραλιμνίου εκτιμάται ότι θα προσδώσει αξία στη γύρω περιοχή, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες της. Εκτός από τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, βασικοί στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού, η καταπολέμηση της εποχικότητας και η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Η μαρίνα Παραλιμνίου θα αποτελεί επίσημο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με δυνατότητα ελλιμενισμού 300 σκαφών αναψυχής. Στο εμπορικό της μέρος θα λειτουργούν καφετέριες, εστιατόρια, μίνι μάρκετ και καταστήματα.