Ανγκόλα: Γνωστός δημοσιογράφος στόχος του λογισμικού κατασκοπείας Predator

Μορφή του δημοσιογραφικού κόσμου στην Ανγκόλα, ο Τεϊσέιρα Κάντιντου, έγινε στόχος παρακολούθησης με χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator της εταιρείας Intellexa, έδειξε έρευνα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία, αφού εξέτασε τηλεφωνική συσκευή του.

Το λογισμικό Predator επιτρέπει πρόσβαση σε μηνύματα, φωτογραφίες και άλλα, ακόμη και την ενεργοποίηση εξ αποστάσεως του μικροφώνου ή της κάμερας συσκευών που έχουν μολυνθεί. Ο στόχος ήταν γενικός γραμματέας της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσιογράφων της Ανγκόλας τον Μάιο του 2024.

«Η Διεθνής Αμνηστία δεν μπορεί να αποδώσει την επίθεση αυτή σε κάποια κυβέρνηση», σημειώνει η οργάνωση. Ωστόσο νέοι νόμοι στην Ανγκόλα τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πολύ πιο περιοριστικό το πλαίσιο για τα μέσα ενημέρωσης και για τις διαδηλώσεις.

Τους τελευταίους μήνες της δεκαετούς θητείας του στο αξίωμα του γενικού γραμματέα του συνδικάτου των δημοσιογράφων, ο Τεϊσέιρα Κάντιντου «δέχτηκε σειρά μηνυμάτων μέσω WhatsApp στο iPhone του, προερχόμενων από άγνωστο αποστολέα, που χρησιμοποιούσε τηλεφωνικό αριθμό Ανγκόλας», αναφέρεται στην έρευνα.

Τα μηνύματα παρουσιάζονταν να στέλνονται από κάποιον αντιπρόσωπο «ομάδας νέων φοιτητών» και ο δράστης της ενέργειας αρχικά έστελνε μηνύματα «που δεν περιείχαν συνδέσμους» για να κερδίσει «την εμπιστοσύνη του στόχου» του, προτού αρχίσει να στέλνει πολλά περισσότερα με «συνδέσμους προς κακόβουλο λογισμικό, που έμοιαζαν να παραπέμπουν σε άρθρα για την επικαιρότητα».

Φαίνεται ότι η μόλυνση του τηλεφώνου «διήρκεσε λιγότερο από μια μέρα» και τερματίστηκε όταν ο Τεϊσέιρα Κάντιντου έκανε επανεκκίνηση της συσκευής του «το βράδυ της 4ης Μαΐου 2024».

Ο δημοσιογράφος, πασίγνωστος στην Ανγκόλα, δεν είναι ασφαλώς ο πρώτος που γίνεται στόχος παρακολούθησης με το λογισμικό αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε και διατίθεται από εταιρία που ίδρυσε πρώην αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ, ο Ταλ Γιονατάν Ντίλιαν. Το Predator βρισκόταν, μεταξύ άλλων, στην καρδιά υπόθεσης παρακολούθησης που αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα το 2022 με στόχους πολιτικούς και δημοσιογράφους, όπως υπενθυμίζει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αφού έμαθα ότι έγινα στόχος εισβολής στην ιδιωτική μου ζωή, αισθάνομαι γυμνός. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχουν στη διάθεσή τους για τη ζωή μου», δήλωσε ο Τεϊσέιρα Κάντιντου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η ΜΚΟ εκτιμά ότι η επίθεση αυτή εγγραφόταν αναμφίβολα σε «ευρύτερη εκστρατεία» με τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στη χώρα της Αφρικής.

Η Αμνηστία σημειώνει ότι η Intellexa δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο για την υπόθεση

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ