Το γαλάζιο θαύμα της Κισσόνεργας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Τα κύματα της Κισσόνεργας σμίγουν απαλά με τα βράχια, ψιθυρίζοντας ιστορίες του χρόνου, ενώ η θαλασσινή αύρα γεμίζει τον αέρα με αλμυρή φρεσκάδα.

Κάθε σημείο της ακτογραμμής κρύβει και μια διαφορετική ομορφιά από ήσυχες γωνιές για χαλάρωση μέχρι εντυπωσιακά τοπία που κόβουν την ανάσα. Στην Κισσόνεργα, η θάλασσα δεν είναι απλώς ένα τοπίο είναι συναίσθημα.

Είναι ηρεμία, έμπνευση και μια αίσθηση ελευθερίας που σε κάνει να θέλεις να σταματήσεις τον χρόνο και να κρατήσεις για πάντα αυτή τη μαγευτική εικόνα. Σήμερα ο χορός των κυμμάτων της Κισσόνεργας είχαν την τιμητική τους...αφού το γαλάζιο θαύμα της Κισσόνεργας συνεχίζεται...

